Ziua Iei, marcată și la Almaș

Muzeul Memorial „Ioan Slavici și Emil Monţia” din Șiria, parte a Complexului Muzeal Arad, în colaborare cu Școala Gimnazială „Lazăr Tâmpa” Almaş, Asociația Sat Concept și Casa Țărănească „Traian și Filomena Burcușel” Almaș, au desfășurat o activitate dedicată Zilei Universale a Iei, prin care s-a amintit importanța acestui obiect vestimentar autentic, un tezaur grăitor al poporului român, moștenit de la străbunii noștri.

„Ca piesă vestimentară, IA este ea însăși o poveste, prin prisma ornamenticii întâlnite și a motivelor populare cusute! Mai mult decât atât, ziua de 24 iunie are mai multe semnificații, printre care cea religioasă, și anume Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și înaintemergătorul Domnului și Sânzienele sau Drăgaica. Despre toate acestea am povestit într-un context autentic, drag sufletului nostru, împreună cu elevii clasei a IV a ai Școlii din Almaș, coordonați de doamna învățătoare Andreia Gheorghe, alături de noi fiind și doamna profesoară Talida Pop. Gazda noastră dragă, tanti Filomena, ne-a primit ca de fiecare dată cu multă dragoste, zâmbete și cu bunătatea-i caracteristică. Am împletit cununi de sânziene, am vorbit despre legenda tinerei transformată în aceste flori solare, despre descântece și, mai apoi, ne-am prins într-o horă a ielelor sau a sânzienelor, așa cum i-am spus noi, în cercul de foc al Soarelui”, scrie Laura Moț, muzeograf al Muzeului Memorial „Ioan Slaivici și Emil Monția” din Șiria, parte a Complexului Muzeal Arad.

La finalul activităților, elevii au primit diplome de participare, trăistuțe și cocarde tricolore, meșteșugite toate cu multă trudă de către tanti Filomena.