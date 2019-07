30.000 de oameni s-au bucurat de Arad Open Air

Cea de a patra ediție a Arad Open Air Festival a adus la Arad artiști precum Paul van Dyk, Markus Schulz, MATTN, Mahmut Orhan și mulți alții. 30.000 de oameni au avut parte de muzică electronică și hip hop, spectacole de lumini, show-uri incendiare și multe momente speciale. Festivalul a fost îndrăgit atât de public, cât și de artiștii „care au fost impresionați de atmosfera magică și spațiul de desfășurare al evenimentului, Aeroportul Internațional din Arad”, după cum transmis organizatorii. Aceștia spun că pregătesc deja ediția de anul viitor, invitând iubitorii de muzică electronică să continue călătoria muzicală împreună.

Cele trei zile de festival au fost pline de momente speciale și show-uri muzicale de excepție, spre bucuria publicului prezent pe Aeroportul Internațional din Arad. „Artiștii au fost impresionați de spațiul de desfășurare al evenimentului și au transmis că atmosfera din cadrul festivalului a fost cu adevărat specială. Începând cu acest an, Arad Open Air Festival devine cel mai mare festival de muzică electronică din vestul țării, spre mândria arădenilor”, au punctat organizatorii într-un comunicat de presă.

Și dacă pe scena principală au făcut spectacol Paul van Dyk, Markus Schulz, MATTN, Mahmut Orhan și mulți alții, la Scena ABC fanii rominimal au dansat până după răsărit, alături de Petre Inspirescu, Barac, Andrey Pushkarev, Mihigh, Tulbure, Herck, Timirash și alții.

Activități conexe

Și pentru că Arad Open Air nu este doar un festival de muzică, în acest an vizitatorii au avut o gamă foarte mare de activități conexe: Dinner in The Sky, un campionat de paintball la Ranger Arena, activități pentru copii, spații pentru face painting și fotografii cu tematică.

„Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi! Energia pozitivă și bucuria voastră s-au simțit extraordinar. Vom continua călătoria muzicală pe care am început-o împreună și în 2020, cu o nouă ediție a Arad Open Air Festival. Începând din acest an, Aradul are cel mai mare festival de muzică electronică din vestul țării”, a declarat Glad Varga, organizatorul evenimentului.

Organizatori și parteneri

Evenimentul a fost organizat de Primăria Arad, AOA Events Agency, Centrul Municipal de Cultură Arad și Centrul de Excelență Arad, cu susținerea Digi Mobil, Coca Cola și Heineken România. Partenerii media ai evenimentului sunt: Virgin Radio, Digi24, TV Arad, Aradon.ro, Tion.ro, Special Arad, Bihon.ro, Caon.ro, Express de Banat, NewsAr.