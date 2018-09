5 ani de scandal în Confecții

Este vorba despre o neînțelegere între aceste familii și patronul alimentării de la parterul blocului. Pe scurt, scara are doar o intrare prin spatele blocului. Alimentara are și ea două uși de-o parte și de alta a căii de acces în blocul O2. Ei bine, atunci când furnizorii aduc marfă la alimentară vin cu mașinile până în ușa care dă în apartamentele celor opt familii. Atât de aproape parchează furnizorii, încât în bloc abia mai poți intra. Pe lângă sesizările depuse de administrator la Primăria Municipiului Arad, de mai multe ori s-a ajuns și la certuri serioase. Precizăm faptul că această problemă persistă de mai mulți ani de zile și până acum nu s-a reușit aplanarea conflictului. Deoarece am fost contactați atât de administratorul blocului cât și de ULAL Arad, am decis să încercăm să aplanăm noi acest conflict și să găsim o soluție. Soluție pe care în cele din urmă am găsit-o.

„Vă rugăm să ne ajutați!”

Administratorul acestei scări ne spune că se înțelege bine cu patronul, dar și faptul că nu are nimic cu acesta. În schimb cu furnizorii care vin la alimentară este o altă poveste. „Ne confruntăm cu această problemă de mulți ani, aproape cinci, și până acum nu am reușit sub nicio formă să o și rezolvăm. Acești furnizori parchează microbuzele până în ușa blocului. Persoanele mai plinuțe, de multe ori nici nu pot intra în bloc. Mai mult, acoperișul micuț de deasupra accesului în scară este lovit frecvent de aceste microbuze. Am depus sesizare și la primărie (seizarea cu numărul 57571/2 august 2018), în care am cerut montarea unor stâlpi pe marginea trotuarului și marcarea cu vopsea a suprafeței din fața ușii pentru a împiedica blocarea căii de acces în bloc, singura de altfel, dar nu am primit încă niciun răspuns. Vă rugăm să ne ajutați! Știm că nu este o problemă majoră dar nu mai știm ce să facem să avem acces la apartamentele noastre, cum e firesc și normal”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, D.P., reprezentantul celor opt familii de la blocul O2.

„Am să cumpăr două locuri de parcare”

Am stat de vorbă și cu patronul alimentării spre care se arată cu degetul. Astfel am aflat că nu prea există soluții, cel puțin de moment. Patronul ne spune că mașinile care vin să aprovizioneze alimentara vin între orele 9:00 – 15:00, aproape zilnic, și că dacă ar fi liber măcar un loc de parcare, în zona uneia din cele două uși pentru a aproviziona, în acest interval orar totul s-ar rezolva. Ei bine, se pare că unele familii din acest bloc au mai multe mașini, pe care le parchează, atât în parcare, cât și în zona ușii și astfel cei care aprovizionează sunt nevoiți, pentru a nu veni cu marfa în brațe, să parcheze uneori cât mai aproape. Același patron ne mai spune că nu poate să stea atâtea ore să îi verifice pe cei ce aprovizionează alimentara să nu obtureze calea de acces în bloc și că le-a transmis să nu mai facă acest lucru… dar degeaba. O soluție, ne spune patronul, ar fi ca atunci când se vor oferi locurile de parcare, după ce se va amenaja parcarea, să cumpere două locuri și astfel totul se va rezolva.

Răspunsul Primăriei Arad

Am stat de vorbă cu Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad, care ne spune că este posibil să fie montați stâlpi și îi îndrumă pe arădeni să sune la Poliția Locală Arad între timp. „Reprezentanţii Primăriei Arad vor analiza posibilitatea amplasării pe domeniul public a unor stâlpişori care să împiedice staţionarea vehiculelor în zona indicată protejând astfel accesul locatarilor în bloc. Până atunci, le recomandăm celor afectaţi de această situaţie nedorită să se adreseze şi organelor de ordine”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Ralu Cotrău.