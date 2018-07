6.000 de garaje, la pământ!

Proiectul de regenerare urbană a spațiului public dintre blocurile din cartierele municipiului nostru, un proiect în valoare de 50 de milioane de euro și care se anunță a se finaliza în 2020, aduce după sine dărâmarea a 6.000 de garaje! Toate aceste construcții din fier, unele improvizate, altele nu, vor fi puse la pământ și spațiul va fi amenajat. Vom scăpa, ce-i drept, pe scurt, de aerul comunist cu iz de turcism.

2.000 de garaje, la pământ în 2018

Până la momentul redactării acestui material au fost somați 750 de arădeni, iar până la sfârșitul anului alți 1.250 de proprietari vor primi „vestea”. Per total, în acest an, vor fi culcate la pământ 2.000 de garaje.

Primele somații au fost lipite pe garajele din cartierul Alfa, dar și în alte cartiere ale municipiului miercuri, 4 iulie, iar termenul acordat de Municipalitate pentru ca arădenii să readucă terenul la starea inițială este de 15 zile, lucrătoare. Atenție, cei care încă nu au fost somați pot începe de pe acum să își golească garajele dacă sunt în zonele unde se realizează regenerarea urbană. Somațiile vor fi lipite şi pe ușile garajelor lor.

Unde vor fi dărâmate toate garajele?

Iar proiectul de care vorbim cuprinde opt loturi: Alfa, Vlaicu stânga, Vlaicu dreapta, centru, Confecţii şi Micălaca (împărţită în trei zone). Se va lucra la modernizarea spaţiului verde dintre blocuri, la realizarea de parcări supraterane la sol şi realizarea de locuri de joacă.

750 de proprietari, somați deja

Proprietarii construcţiilor provizorii au obligaţia ca în termen de 15 zile de la data primirii somaţiei să aducă terenul la starea iniţială. În cazul în care construcţiile nu vor fi demolate în termenul prevăzut, acestea vor fi desfiinţate de către autorităţi pe cheltuiala proprietarilor. Suma nu se cunoaște, tariful fiind stabilit de firma contractată de municipalitate, în funcție de suprafață.

„Până acum au fost distribuite aproximativ 750 de somaţii în Alfa, Confecţii, Micălaca (zonele 100 şi 200), dar şi în zona Calea Aurel Vlaicu, partea stângă. Urmează alte peste 1.000 de somaţii în celelalte zone ale municipiului incluse în proiectul de regenerare urbană a spaţiilor dintre blocuri”, a declarat Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad.

Între 200 și 300 de lei, dărâmatul

Ne-am deplasat pe teren și am stat de vorbă atât cu unii dintre arădenii care au garaje cât și cu mai mulți cetățeni, preponderent de etnie romă, care așteptau să „preia comenzi”. Am aflat astfel că s-a format o adevărată „rețea” de dărâmat garaje. Cetățenii de etnie și-au scris numerele de telefoane pe mai toate somațiile pentru a se oferi la dărâmarea garajului. Suma percepută de aceștia este cuprinsă între 200 și 300 de lei. Am mai aflat că fiecare cartier are oamenii lui cu „echipe” formate cu cei ce trăiesc prin zonă.

Atenție, garajul dar și șapa

Atenție, nu doar garajul din metal trebuie dărmat, ci și șapa din beton trebuie spartă și scoasă. Reprezentanții Primăriei Arad ne confirmă acest aspect: „Terenul trebuie readus la starea inițială, ceea ce înseamnă atât cadrul metalic, cât și șapa din beton”. Ca atare, aveți grijă, dacă optați să plătiți una din „echipele de demolare” amintite de noi mai sus să le cereți în suma pe care vă înțelegeți să scoată și molozul, nu doar cadrul din metal.

Compensare sau restituire

Toate garajele pe unde trece regenerarea vor fi culcate la pământ. Vorbim de 6.000 de garaje ridicate în cartierele Aradului! Şi odată cu dărâmarea garajelor s-a ridicat şi o altă problemă. Arădenii, în cauză, ne-au întrebat dacă își vor mai primi banii înapoi dacă au plătit chiria pentru tot anul. Proprietarii garajelor, ne spune Ralu Cotrău, care au fost somaţi să-şi desfiinţeze construcţiile îşi pot recupera diferenţa de chirie şi taxă pe teren. Direcţia Venituri anunţă contribuabilii că în cazul în care au achitat în avans chiria aferentă întregului an, precum şi taxa pe teren, pot solicita restituirea sumelor achitate în plus sau pot opta pentru compensarea (care se va efectua din oficiu) cu debitele pentru anul 2019.

Cerere tip pentru restituirea banilor

„În cazul în care se optează pentru restituire, aceasta se realizează numai la solicitarea contribuabilului prin completarea unei cereri tip de restituire, însoţită de cartea de identitate. Cererea de restituire poate fi obţinută de la sediul Direcţiei Venituri – Serviciul Trezorerie, din str. Mucius Scaevola, nr. 9-11, sau poate fi descarcată online accesând adresa htt p://www.primariaarad.ro/modules/Formulare/tipizate/ pdf329.pdf. După completare, cererea tip de restituire va putea fi depusă la sediul Direcţiei Venituri, expediată prin corespondenţă scrisă la aceeaşi adresă sau trimisă online la adresa de email dvptrezorerie@primariaarad.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine direct la sediul Direcţiei Venituri – Serviciul Trezorerie sau telefonic la numerele: 0257-283.312, int. 107 (Serviciul Trezorerie) sau 0731.630.041”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipului Arad.