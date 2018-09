A treia oară a fost cu noroc pentru sebişeni

Până atunci, „alb-albaștrii” luaseră dublu avantaj pe tabelă, prin Szekely și Ankomah. „80 de minute am fost mai buni, am jucat chiar bine și meritam această victorie. Apoi, au venit acele ultime 10 minute ce ne-au costat puncte și în primele două etape. Nu e permis ca adversarul să te domine și să te înghesuie în careu în așa hal. Au mai și marcat la o învălmășeală în careul nostru și apoi am riscat să primim și golul de 2-2. De data asta am scăpat și vă promit că de etapa viitoare vom elimina această problemă”, spune Călin Cojocaru.

Pentru Naţional Sebiş au jucat: Horvat – Goșa, Pîslaru, Dumitrache (min. 55, Moisi), Ciochină – Pintea, Ruță – Szekely (min. 77, Mărgărit), Ankomah (min. 81, Petculescu), Cl. Vereș – Enciu (min. 78, Onţel).