Adili, primul plecat de la UTA!

“Fiecare inceput are propriul sfarsit, vreau sa multumesc presedintelui clubului Alexandru Meszar si staful care a avut incredere in mine si ma adus la UTA si va multumesc tuturor colegilor si antrenorul Laurentiu Rosu care m-au ajutat si m-au astepat forte bine si forte pozitiv, mulcumesc mare pentru fani si grupul de fani #UltrasArad care m-au incurajat si me a sustinut si nu m-au lasat nicodata se simt strain.

Intodeauna in inima mea UTA” – a scris Adili pe pagina sa de FB.

Cel mai probabil, zilele viitoare vor mai fi și alți jucători care vor pleca, speriați de noua politică a clubului UTA, una “low-coast”, așa cum a anunțat Alexandru Meszar, în urmă cu aproape o săptămână.