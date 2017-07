Adio, Banca Românească!

Astfel, Banca Românească ar urma să fie preluată de către maghiarii de la OTP Bank, care va deveni astfel al optulea cel mai mare jucător de pe piața bancară internă. Deocamdată nu au fost dezvăluite detalii privind tranzacția dintre cele două entități, urmând ca autoritățile de supraveghere să verifice modul în care s-a desfășurat actul de vânzare-cumpărare.

Potrivit bilanțului de anul trecut, Banca Românească avea o cotă de piață de aproximativ 1.62%. În Arad, Banca Românească funcționează într-o clădire impozantă de la Bulevardul Revoluției, în apropierea Catedralei Catolice, dar mai are o sucursală și în Carterul Aurel Vlaicu. Tot în aceste două locații, Banca Românească are și două aparate ATM. Pe de altă parte, OPT Bank are o sucursală situată, de asemenea, pe Bulevardul Revoluției, o agenție în Cartierul Aurel Vlaicu, dar și o rețea de bancomate ce include, pe lângă municipiu, Nădlacul și Vărșandul.