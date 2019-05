Adio promovare pentru „şoimi”!

Absenţele lui Sulea (accidentat) şi Trabalka (suspendat), din atacul „şoimilor”, plus eliminarea prematură a lui Dobrean (min. 10), au ajutat gruparea din Valea Domanului să obţină punctele promovării, spre bucuria celor peste 100 de suporteri pătimaşi care şi-au însoţit favoriţii în această deplasare.

Preşedintele Radu Pop trebuie să analizeze foarte bine, cumpătat, parcursul din această primăvară şi să schimbe ceva. Mai ales că, din toamnă, există perspective ca „şoimii” să revină acasă, pe stadionul din Lipova.

Filip – Savin (min.46, Obrad), Bercu, Vasiu, Filimon (min. 86, Marton), Poiană, Lazea (min. 46, Calvin), Dobrean, D. Rusu, M. Popa, Istrate (min. 65, Burlă) a fost formula de joc prezentată de antrenorul Flavius Sabău. Care, la final, a spus: „Pot spune că sunt mândru de băieţii mei. Pe acest teren atât s-a putut și sunt puțin frustrat că în iarnă nu am fost lăsați să jucăm returul pe Motorul. Ne doream mai mult cu Reşiţa, dar am luat repede gol și apoi am rămas şi fără un om pe teren încă din minutul 10. Încercăm să câștigăm cele două meciuri rămase și vrem să terminăm cât mai sus acest campionat”.