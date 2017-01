Alt contract de deszăpezire

Vorbe multe, un scandal umflat superficial, acuze aruncate dintr-o parte în alta, „morţi dezgropaţi”, toate acestea au fost servite în „meniul” deszăpezirii în ultimele zile. După ce apele par a se fi calmat puţin, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, Sergiu Bîlcea, a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă că actualul contract pentru deszăpezire va fi reziliat din primăvară, urmând să fie organizată o nouă licitaţie şi să fie întocmit un alt contract. „Vreau să încep prin a spune că este foarte greu ca o singură firmă să acopere deszăpezirea în tot judeţul. Aş vrea ca în iarna viitoare să avem o deszăpezire mult mai eficientă. Din fericire, nu am avut o iarnă grea, dar, chiar şi aşa, au fost probleme pe drumurile judeţene”, a spus Bîlcea. Acesta a mai specificat faptul că au fost identificate inadvertenţe, lipsuri şi alte probleme legate de caietul de sarcini. Iar în următorul contract se va încerca îndreptarea acestor probleme. Mai mult, Bîlcea a dat şi un exemplu pentru a demonstra faptul că firma Inteco Holding nu a reuşit să se ocupe cum trebuie de deszăpezire: „drumul Juliţa-Mădrigeşti a fost închis circulaţiei, chiar dacă nu a fost zăpadă foarte mare. Am primit sesizări şi de pe alte tronsoane de drum, am efectuat noi controale pe teren şi am găsit nereguli. Cu tot respectul pentru firma care se ocupă de deszăpezire, nu cred că poate acoperi toţi cei 1.200 de kilometri de drum judeţean din Arad”.

Alt contract

Vicepreşedintele CJA a fost tranşant: avem nevoie de un al contract pentru deszăpezire. „Vreau ca arădenii să beneficieze de o deszăpezire decentă, să poată circula pe drumurile judeţene chiar dacă ninge. Caietul de sarcini pentru viitoarea licitaţie trebuie să fie modificat faţă de cel actual: bazele de aprovizionare trebuie regândite, să fie distanţe mai mici între ele, dorim schimbarea substanţelor de intervenţie, de la nisip şi sare la clorură de calciu, care este mult mai eficientă. Totodată, vrem ca timpii de echipare şi cei de intervenţie să fie mult mai buni. Toate acestea vor fi menţionate în noul caiet de sarcini”, a spus Sergiu Bîlcea. Licitaţia ar urma să fie demarată în primăvara anului viitor.

„Mai bine tăceau”

Fără a da nume, Bîlcea a vorbit şi despre războiul purtat în presă vizavi de deszăpezirea din Arad. Vicepreşedintele CJA a spus că „dacă actorii care au iscat acest război al zăpezii tăceau, filozofi rămâneau”. O fi vorbit aici şi de el şi de Iustin Cionca, preşedintele CJA? Sau numai de ceilalţi „actori”? Asta nu a mai precizat.