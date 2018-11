AMEFA susține patru partide în patru zile!

După patru înfrângeri la rând, elevii lui Cristian Cosma dau piept cu vicecampioana CSM Digi Oradea, joi, de la ora 19.30, respectiv vineri, de la ora 9.00, la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” din Oradea. „Dubla” contează pentru etapa a 8-a a Superligii Naționale de polo, fiind programată în devans. Apoi, arădenii i-au drumul Brașovului, pentru confruntările cu o altă forță a campionatului, Corona Sportul Studențesc, partidele fiind programate sâmbătă (ora 19.00) și duminică (18.00). Alături de jocurile de sub Tâmpa, în calendarul etapei a IV-a mai figurează disputele: Crișul Oradea vs. Steaua, Dinamo vs. CSM Tg. Mureș și Politehnica Cluj vs. CSM Oradea.