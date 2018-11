Amenințări cu bombă în Moscova. O gară şi mai multe mall-uri, evacuate

Zeci de mii de persoane au fost evacuate în urma ameninţărilor.

„Serviciile de securitate au primit informaţii despre ameninţări cu bombă în peste zece centre comerciale din Moscova. Zeci de mii de persoane au fost evacuate din clădirile respective”, au anunţat reprezentanţii poliţiei.

Autorităţile intervin la faţa locului împreună cu echipe pirotehnice.

#Russia: People evacuated from 10 #Moscow shopping malls over threat of explosion pic.twitter.com/WRfYvtocru

— Ali Özkök – علي أزكوك (@Ozkok_) 28 noiembrie 2018