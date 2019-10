Antrenament bun pentru UTA

UTA a încercat să-și regleze cât mai bine jocul, într-un „amical” cu Păulișana Păuliș, care a avut loc ieri. Asta, deoarece – se știe – a amânat partidele cu Rapid și Chiajna.

A fost, până la urmă, un antrenament bun, disputat pe terenul II de la „Motorul”, unul de iarbă.

UTA a deschis repede scorul, în min. 7, C. Rus marcând cu un șut în cros, după o pasă bună a lui Oroian. Imediat, la cealaltă poartă, Ad. Popa a egalat din penalty, după un henț al lui Lorenzi (min. 8). Oroian a marcat din apropiere, după o pasă a lui Ioniță (min. 17), pentru ca C. Rus să stabilească scorul pauzei, 3-1, în min. 25, după o minge pe tavă servită de Buhăcianu.

În partea secundă, C. Rus a mai marcat de două ori, în min. 64 și 66, meciul terminându-se cu scorul de 5-1.

La finalul partidei, antrenorul Laszlo Balint a declarat: „Îi mulțumesc lui Dinu Maghici și echipei din Păuliș că au acceptat să își amâne meciul cu UTA II și să dispute un joc amical. Suntem bine din punct de vedere al progresului pe care îl facem, pe principiile pe care le lucrăm. Din păcate și acum am suferit puțin la mentalitate. E deranjant când primești gol de la o echipă care, practic, nu ajunge în careul tău. Am făcut, din nou, două-trei cadouri prin care le-am permis adversarilor să devină periculoși. În schimb, mă bucură foarte mult că avem un atac pozițional consistent. Mai avem de lucru la acest echilibru defensiv pe care vrem să-l avem din ce în ce mai bun. Una peste alta, chiar dacă nu am avut meci oficial, a fost o săptămână grea pentru băieți. Au fost antrenamente cu intensitate destul de mare și echipa a reacționat bine la acest joc”.

UTA – Păulișana Păuliș 5-1 (3-1)

Au marcat: C. Rus – 4, Oroian, respectiv Ad. Popa.

UTA: Iacob – A. Rus, Melinte Şeroni Tomozei – Lorenzi, Moise – Oroian, Ioniță, Buhăcianu – C. Rus – prima repriză; Bolboașă – A. Rus, Ilie, Şeroni, Deta – Vulturar, Hrezdac – Moise, Lorenzi, Oroian – C. Rus – repriza a doua. Păuliș: Brutyo – E. Calancea, Suciu, Pleșca, Ad. Popa – Peia, Grigorean – Bud (Vesa), Marc, D. Calancea – D. Popa (Pop).