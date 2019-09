Arădeanul care vrea să fie preşedintele României

Îl cheamă Dimitrie Dorin Stoichescu şi este singurul arădean care şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale care vor avea loc în iarna acestui an. Stoichescu este născut în Caransebeş, dar stă încă de mic la Arad. Într-un filmuleţ de prezentare, acesta îşi anunţă intenţia de a „vâna” cea mai importantă funcţie din stat, aceea de preşedinte al României.

Dimitrie Dorin Stoichescu va merge la alegerile din noiembrie din postura de independent. „Am plecat din ţară acum zece ani în Norvegia pentru a-mi câştiga prin muncă şi demnitate existenţa. De şase ani, am drept de şedere permanentă în Norvegia. (…) Dacă voi fi sau nu urmat de oameni, asta nu decid eu”, spune, în videoclipul său de prezentare, candidatul la alegerile prezidenţiale. „În contextul politic actual, singura şansă reală a României este de a pune în aplicare urgent Proiectul de Ţară <Apă, hrană, energie> , elaborat de dr. Călin Georgescu. Acesta este primul obiectiv major al candidaturii mele la funcţia supremă în stat”, mai susţine Dimitrie Dorin Stoichescu, care a promis chiar faptul că dr. Călin Georgescu va deveni premierul ţării, în condiţiile în care el va câştiga alegerile prezidenţiale. Stoichescu şi-a deschis chiar şi o pagină pe o reţea de socializare, pagină dedicată candidaturii lui. Aici el arată că şi-a propus să fie preşedintele României nu doar în perioada 2019-2024, ci timp de două mandate, respectiv între anii 2019 şi 2029. Sub sloganul „Recâştigăm România”, arădeanul cere ajutorul tuturor celor care vor să se implice în alegerea lui, dar şi a celor care vor să adune semnături de susţinere în numele lui, pentru ca viitoarea lui candidatură să devină posibilă.

Rămâne de văzut dacă Dimitrie Dorin Stoichescu va reuşi să adune numărul de semnături necesare pentru a intra în cursa prezidenţială şi dacă Aradul va deveni unul dintre oraşele care oferă un candidat la cea mai importantă funcţie a statului.