Arădenii care stau cu orele să voteze

Diaspora suferă din nou. Românii ies la vot cu miile, dar organizatorii alegerilor par din nou surprinşi de afluxul alegătorilor. Parcă ne-am săturat să auzim aceeaşi placă în ultimul timp. Ore întregi se stă la cozi în oraşele în care Ministerul de Externe a decis să înfiinţeze secţii de votare. Că vorbim despre Anglia, Austria sau Germania, sentimentul este acelaşi: parcă se doreşte ca diaspora să nu voteze. Am stat de vorbă cu mai mulţi arădeni „prinşi” în cozile interminabile de la secţiile de votare. Au stat ore întregi, nu au reuşit să intre să îşi exercite dreptul constituţional, dar spun că nu renunţă. Călin este unul dintre ei. Stă în Viena. Şi vrea să voteze. S-a „înscris” la coada de la secţia de votare încă de la ora 12:00. La ora 19:00 încă nu a reuşit să intre în cabina de vot. „Nu plecăm. Sperăm să se prelungească programul de votare, deşi nu cred că se va întâmpla aşa. Dar stăm şi sperăm să apucăm să votăm”, spune el. Până la urmă, pe la 19:30, după şapte ore de aşteptare, a reuşit să pună ştampila pe buletinele de vot.

Dezastru în Anglia

Un alt arădean care vrea să voteze, chiar dacă lucrează în străinătate, este Nicu Păcurar. Acesta are un loc de muncă în zona oraşului Northampton şi a decis, alături de alţi colegi şi prieteni români, să meargă să voteze. „După trei ore de stat în rând, am cam ajuns la mijlocul cozii. Românii continuă să vină spre secţie. A plouat de două ori, dar nimeni nu a plecat din rând, indiferent dacă au avut umbrele sau nu. Din ce am aflat, în secţia de votare din Northampton ar fi fost şase urne de vot, iar patru dintre ele au fost închise. Totuşi, nimeni nu pleacă. Suntem cel puţin 500 de oameni care aşteptăm, dar românii continuă să vină. Oamenii s-au organizat, iar cei cu copii mici au format un rând separat, au prioritate să intre în secţia de votare. Din păcate, şi acolo mai mult se stă pe loc”, ne-a spus Nicu Păcurar.

Mii de oameni în Germania

Nici în Germania situaţia nu este mai roz. Potrivit lui Alin, un alt arădean care lucrează în zona oraşului Karlsruhe, mii de oameni erau, la orele prânzului, în aşteptare la secţia de votare. „Am fost la amiază, am vrut să votăm, dar ne-am întors. Erau mii de oameni. Mergem acum iar, că stăm la cinci minute de secţia de votare. Am un vecin care a stat la coadă de la ora 10:00 şi a reuşit să voteze numai la ora 16:00. Aceasta este singura secţie de votare din Karlsruhe, are şase urne şi, la câtă lume este, nu se face faţă”, ne-a spus arădeanul.

Coadă şi în Belgia

Un alt arădean care este stabilit în Belgia, în oraşul Antwerp, spune că şi acolo s-a stat ore întregi la coadă. Românii au stat chiar şi 5-6 ore să voteze.