Arădenii sunt invitați la ecologizare

An de an, gunoaiele și resturile menajere apar în pădure ca ciupercile după ploaie. La aproape 30 de la Revoluția din 1989 parcă nu am învățat nimic. Zonele care ar trebui să fie curate, care ar trebui să ne destindă sunt năpădite an de an de gunoaie și resturi menajere aruncate de arădeni exact în locul în care se simt bine.

Administrația Parcului Natural „Lunca Mureșului” Arad în parteneriat cu Organizația Națională „Cercetașii României”, Centrul Local Arad „Phoenix” îi cheamă pe arădeni să li se alăture în cadrul unei acțiuni de ecologizare ce va fi efectuată pe malul Mureșului. Punctul de întâlnire este în faţa Pensiunii „Zori de Zi” din Pădurea Ceala, de unde se pleacă pe malul râului, în amonte.

„Haideți să ne mobilizăm din nou și să dăm o mână de ajutor naturii! Întâlnirea va fi în fața Pensiunii «Zori de Zi» (lângă Insula a III-a). Oferim noi sacii și mănușile. Voi să veniți cu buna dispoziție. Vă așteptăm în număr cât mai mare”, a declarat Fulviu Moga, directorul Parcului Natural „Lunca Mureșului” Arad.