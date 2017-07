Aradul, în luptă cu rujeola!

Autoritățile arădene au început lupta cu rujeola. După ce Aradul a ajuns o zonă vulnerabilă, numărul copiilor nevaccinați împotriva rujeolei fiind semnificativ, Prefectura a a decis să ia o serie de măsuri în special pentru zonele cu probleme. În acest context au fost chemați la Instituția Prefectului primarii din zonele cu probleme, și împreună cu reprezentanții Direcției pentru Sănătate Publică s-au stabilit centre de vaccinare, în județ, dar și un calendar de întâlniri cu părinții pentru a li se exemplica riscurile nevaccinării.

„Încă de la începutul epidemiei s-a constatat o acoperire vaccinală mult sub nivelul acceptabil. Având în vedere formele severe apărute, începând cu luna ianuarie a acestui an, a fost demarată o campanie suplimentară de recuperare a vaccinărilor, cu implicarea DSP dar și cu sprijinul medicilor de familie, asistenților medicali și mediatorilor sanitari. Campania vizează vaccinarea copiilor cu vârstă între 9 luni și 9 ani”, a explicat prefectul Florentina Horgea. Chiar dacă în ultimele șase luni, pe grupul țintă de copii, s-a reușit o creștere a vaccinării de la 31.4% în ianuarie la 73,4% în iunie, Aradul mai are de recuperat, Organizația Mondială a Sănătății recomandând un procentaj de 95%.

În contextul epidemiei de rujeolă din întreg județul, Prefectura Arad și Direcția pentru Sănătate Publică au stabilit ca centre de vaccinare următoarele locații: Chișineu-Criș – dr. Micoară Margareta: str. Înfrățirii, nr.95; Conop – dr. Conopan Ramona, Lipova – dr. Crașovan Alina: str. N.Bălcescu, nr. 33; dr. Morar Gabriela: str.Atanasie Marienescu, nr.1, bl.M2, ap.10C; dr. Negrei Andromeda; Petriș – dr. Vidican Maria: Petriș, nr.83; Pâncota – dr. Blașko Florența : str. Luncii, nr.2; dr. Cosma Agneta: B-dul Tudor Vladimirescu, nr.60; dr. Cosma Marcel: B-dul Tudor Vladimirescu, nr.60; Sebiș – dr. Bătrâna Adriana: B-dul Republicii, nr.33; Șeitin – dr. Petroi Veronica: B-dul Tudor Vladimirescu, nr.63. În municipiul Arad au fost stabilite două centre de vaccinare: dr. Sentici – str. Steagului, nr.19 și dr. Turcin – str. Episcop Roman Ciorogariu.

Campanii de informare

De asemenea, în perioada următoare vor avea loc campanii de informare și conștietizare a populației după următorul program : Conop – 3 august, ora 10 – căminul cultural; Lipova – 3 august, ora 13 – Primărie; Sântana – 3 august, ora 10 – Primărie; Sebiș – 4 august, ora 10 – Casa de Cultură; Șeitin – 4 august, ora 10 – căminul cultural; Pâncota – 7 august, ora 10 – Primărie; Chișineu Criș – 8 august, ora 10 – Casa de Cultură; Petriș – 9 august, ora 10 – căminul cultural.

„Îi rog pe toți părinții să își vaccineze copiii împotriva rujeolei, astfel încăt să fie preîntâmpinate orice alte îmbolnăviri, care, din păcate, pot avea consecințe tragice. Este vital să avem copiii sănătoşi, iar pentru acest lucru trebuie să luăm în considerare ceea ce ne recomandă specialiştii. Noi, reprezentanţii instituţiilor publice, ne vom da tot concursul pentru a creşte procentul copiilor vaccinaţi, pentru a ajunge cu informaţia relevantă la fiecare părinte”, a mai spus prefectul Florentina Horgea.