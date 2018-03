Armonie şi culoare în „Şcoala altfel”

Deloc întâmplătoare, alegerea acestei perioade este strâns legată de o sărbătoare a unității de învățământ: Ziua Școlii, celebrată în data de 29 martie. Cu acest prilej au fost lansate cele două reviste școlare („Cuvântul Școlii” și „Atelier de scriere”). Elevii au fost implicați într-o magistrală activitate de divertisment: Teatrul pe roți. Am asistat la parade, am dansat, am cântat și ne-am jucat!

Ediția din acest an a „Şcolii altfel” a îmbrăcat, deopotrivă, haina diversităţii şi a creativităţii. Caracterizat cel mai bine prin termenii implicare, nonformal și participativ, programul a îmbinat activități dintre cele mai diverse, de la sfera cultural-artistică şi sportivă, până la domeniul tehnico-ştiinţific şi de cercetare. Paleta activităţilor desfăşurate a fost deosebit de variată: activităţi culturale, activităţi tehnico-ştiinţifice, activităţi sportive, activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare, acţiuni de voluntariat şi responsabilitate socială, activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă, vizite, excursii, şi nu în ultimul rând activităţi premergătoare Sfintei Sărbători a Paştelui.

Aşadar, fiecare zi a acestei săptămâni a spus o poveste…despre elevi, profesori, viață, artă, voluntariat, știință…. despre prietenie, om și omenie… Cadrele didactice, părinții și reprezentanții comunității locale și-au unit forțele pentru a organiza și desfășura activități de învățare interactive și interesante, gândite în așa fel încât să surprindă cât mai multe aspecte ale vieții. Lipsiți de rigorile învățării formale, elevii și cadrele didactice și-au (re)descoperit o altă latură, mai creativă, mai activă, mai originală, mai motivată… s-au descoperit talente, pasiuni… vise!Am învățat că apele mici fac râurile mari.

Gradul înalt de implicare al cadrelor didactice, părinţilor şi al reprezentanţilor instituţiilor locale a fost dovedit de acţiunile intreprinse, pliate pe nevoile specifice clasei sau şcolii. Menite să ilustreze tinerilor legătură dintre viață și școală, aceste activități au avut numerose beneficii: participarea la situaţii de comunicare, în diverse contexte; cunoaşterea, autocunoaşterea şi intercunoaşterea; legarea de noi prietenii; cunoaştere propriilor limite; dezvoltarea culturii generale; conturarea unei viziuni realiste asupra lumii; creşterea stimei de sine; conştientizarea rolului de cetăţean; conştientizarea apartenenţei la un anumit grup / spaţiu.

Spiritul liber, inteligenţa, creativitatea, colaborarea, implicarea, diversitatea şi energiile pozitive ale celor implicaţi în procesul educativ caracterizează cel mai bine specificul acestui program la Şcoala Gimnazială „Caius Iacob” din Arad.