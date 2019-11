Asfalt prin pădurea Şiria. Cad 2.262 de arbori!

E liber la defrişat pădurea. Sau cel puţin aşa pare dacă parcurgi traseul de poveste pe creastă, prin pădurea ce leagă Feredeul de Şiria. Zeci de copaci au fost tăiaţi de curând, pe cărarea bătătorită pe care poți face la pas, pe bicicletă, cu motorul etc. traseul dintre Schitul Feredeu și Cetatea Șiria. Arborii tăiați nu au fost încă înlăturați din pădure, iar ce a rămas în urmă te duce cu gândul la defrișări. Cei care fac des acest traseu pentru a se bucura de natură au văzut de ceva vreme faptul că arborii din imediata vecinătate a traseului albastru care face legătură dintre cele două puncte de interes – unul religios, celălalt turistic – au fost marcați în linie. Faptul că de atunci nu s-a mai întâmplat nimic, te putea duce cu gândul că a intervenit salvarea și că planurile de tăiere a copacilor – fie ale unor proprietari din zonă, fie ale ocolului silvic de aici, fie ale Primăriei Șiria de realizare a unei șosele asfaltate sus pe creastă, prin pădure, între Feredeu și Șiria, au fost și ele abandonate. Şi părea şi logic, în condițiile în care drumul județean care face legătura pe jos între cele două puncte este bun, scurt și defel aglomerat. Nu a fost să fie așa. Arborii au căzut în aceste zile.

Am încercat să luăm legătura cu primarul Șiriei, pentru a vedea dacă primăria e cea care are de a face cu această tăiere ori, în caz că nu, dacă a primit sesizări cu privire la tăierile de arbori din comună. Din păcate, nu am reuşit să dăm de primar.

Primăria are… planuri mari

Ne-am îndreptat atenţia spre primărie pentru că, în trecut, de aici au venit vești cum că există niște planuri mărețe de realizare a unui drum asfaltat prin pădure. Cum la momentul realizării derdeluşului de pe deal, pârtia de schi cum a numit-o Valentin Bot, edilul a precizat faptul că „avem și alte gânduri frumoase, avem multe vise, dar sunt vise care se pot realiza” și cum arborii marcați de ceva vreme păreau să stea în calea unui drum lat și numai bun de asfaltat prin pădure, ne-am gândit că tăierile de acum au legătură cu Primăria Șiria. Gândul ne-a dus direct aici ţinând cont şi de tot betonul turnat sus la cetate, de iluminatul stradal de acolo, de crucea şi literele care compun numele Şiria urcate sus pe deal şi luminate în varii culori, de defrișările și amenajările cu care au venit aceste investiții „americane”, care nu au nicio legătură cu dealul și cetatea Șiriei, cu tradiția.

Celelalte instituţii nu ştiu nimic

Cum nu am reușit să aflăm dacă există o legătură directă între copacii culcați la pământ în pădure și Primăria Șiria, am decis să batem la uşa instituţiilor statului cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

Am sunat la Garda de Mediu Arad, care ne-a informat că instituția nu mai are competență pe Legea Pădurii. De aici am fost trimiși și ne-am dus și singuri la Garda Forestieră Oradea, de care ține și Aradul. Amabili, ce-i drept, cei de aici ne-au trimis la Garda Forestieră Arad, după ce ne-au precizat clar că nu au cunoștință de defrișările de la Șiria și nici de vreun plan cu tăieri de arbori marcați pe acolo. Nici cei de la Garda Forestieră Arad nu primiseră sesizări cu privire la tăierile de arbori de pe dealurile Șiriei și nici nu știau să existe ceva planuri care impuneau tăieri de arbori aici, dar oricum nu aveau cum să știe pentru că de marcări de copaci și punerea lor în valoare nu se ocupă ei, ci ocolul silvic de acolo, singurul care păzeşte și decide soarta pădurii. Ni s-au dat, însă, două adrese de email de la Garda Forestieră din Arad și Oradea, unde am putea trimite pozele cu arborii culcați la pământ.

Am sunat și la Agenția pentru Protecţia Mediului Arad, deși ne-am gândit din start că nici cei de aici nu mai au vreo responsabilitate pe păduri. Și acesta a fost răspunsul: niciuna, nici verificări, nici sesizări. Directorul de aici ne-a spus că văzuse însă o postare cu defrișările din Șiria și le-a trimis sesizări la Garda de Mediu, pentru că ei se ocupă de problemă, și la Garda Forestieră.

La telefonul de contact pus pe siteul Ocolului Silvic Zărandul, de care ține și pădurea ciuntită acum, a sunat… faxul. Era după ora 14.30, așa că pădurea urma să mai aștepte până mâine. Am fi putut completa un formular de contact care să fie citit de cei de la ocol a doua zi. N-am făcut-o. Am aflat însă numărul de telefon al şefului de ocol, Dorel Silviu Tămaş, care ne-a scos complet din ceaţă şi care ştia cam tot despre arborii care ne interesau.

De la el am aflat, printre rânduri, că toți cei de mai sus ar trebui să știe ce se întâmplă la Șiria. Nu de alta, dar instituțiile și-au dat avizele și aprobările necesare tăierilor de acum! Totul culminând cu un ordin de ministru care dă undă verde la tăieri.

Ocolul Silvic știe tot

Extrem de amabil și pus la punct cu toate informațiile, Dorel Tămaș ne-a spus că probabil până la începutul anului viitor se vor tăia 2.262 de fire (arbori – n.r.) din pădurea comunală Șiria, pentru a se realiza un drum forestier asfaltat (în lungime de 2.553 de metri prin pădure) care să facă legătura între drumul comunal spre Schitul Feredeu și drumul comunal spre Cetatea Șiria. Tăierile de arbori au început cu Vârful Horlea și se vor finaliza în apropiere de Schitul Feredeu. 661 de metri cubi de lemn vor rezulta de aici. Inventarierea, marcarea arborilor, tăierea lor se fac de către ocol în baza zecilor de aprobări primite de la mai toate instituțiile cu abilități în protejarea mediului și pădurilor, amintite de șeful de ocol cu număr și dată. Și totul, pentru un proiect pe PNDL al Primăriei Șiria care vrea să asfalteze pădurea și să lege Feredeul de Șiria și pe sus, cu prețul a… doar 2.262 de arbori!

N-au fost ușor de obținut avizele, vreo trei luni pe la Agenția pentru Protecţia Mediului, alte șase luni pe la minister dar, la final, între un drum forestier asfaltat și o pădure, a câștigat asfaltul.

Cruce pe pădure

Dacă mai vedeți și alți arbori marcați în vecinătatea celor tăiați, nu vă speriați: frumoasa pădure din zonă are mai mulți proprietari – statul, alt ocol silvic, un privat – fiecare probabil cu planurile sale. Un lucru însă e sigur, până la drumul asfaltat al Primăriei Șiria: în plină luptă de salvare a pădurilor din România, pădurea de pe dealurile Şiriei se taie! Se știrbește una dintre puținele atracții turistice naturale ale județului. Iar locul celor peste 2.000 de arbori va fi luat de asfalt, beculețe colorate şi poate cruci. Pentru că, nu-i aşa, încet dar sigur se pune cruce pădurii. În cazul Șiriei, în baza unui ordin de schimbare a a categoriei de folosinţă silvică a unui teren de 2,5331 hectare, fond forestier, proprietate publică a a comunei Şiria, pentru a transforma o parte din terenul acoperit cu păduri de foioase în drum forestier Şiria-Schitul Feredeu. Ordin semnat de ministrul Demeş şi datat septembrie 2019. Ordinul 1018 din 13.09.2019!