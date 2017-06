Atac la bronzul de pe mormintele din Eternitatea

În cursul săptămânii trecute vă anunțam că mai multe morminte din Cimitirul Pomenirea au fost vandalizate, dar și că plăcile comemorative de pe monumentul dedicat țărănistului Corneliu Coposu (din fața Parcului Pădurice) și cea amplasată pe fațada clădirii în care a locuit Ștefan Cicio Pop au dispărut subit. Mai mult, toate aceste acte de vandalism au în comun un singur material. Bronzul. Material care se pare că este la mare căutare, mai nou, în orașul de pe Mureș. Ei bine, acum alți arădeni ne-au anunțat că mai multe morminte din Cimitirul Eternitatea, de această dată, au fost și ele vandalizate. Şi da, tot pentru bronz. Iată ce ne spune cititoarea noastră Mariana P.: „la finalul săptămânii trecute am găsit mormântul tatălui meu, situat în Cimitirul Eternitatea, vandalizat. Inscripțiile din bronz de pe mormânt au fost tăiate și furate. Mă întreb: oare nimeni nu răspunde de paza cimitirelor?”.

Cum vă spuneam și săptămâna trecută, nu știm dacă acesta este un fenomen izolat sau unul care poate să prindă amploare (asta dacă ne gândim câte morminte din cimitirele arădene au bronz pe ele…).

Paza crescută în cimitire

Am luat legătura din nou cu directorul Gospodăririi Comunale Arad pentru a vedea ce măsuri s-au luat pentru stoparea fenomenului. „Noi nu am primit nicio plângere de la nimeni cu privire la actele de vandalism semnalate în Cimitirul Eternitatea. Încă de săptămâna trecută, după incidentele semnalate în Cimitirul Pomenirea am dispus tuturor angajaților, de la toate cimitirele de pe raza municipiului, să fie vigilenți pentru a împiedica astfel de acte, dar și pentru a identifica mormintele care sunt vandalizate”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Adrean Păcurar, directorul GCA.

Așadar, doar timpul ne va spune dacă ne confruntăm cu un fenomen restrâns – unde vorbim de câțiva tineri teribiliști care distrug bunul public – ori cu un fenomen extins de „colectare” a bronzului la nivelul municipiului. Vom reveni pe marginea acestui subiect.