Atletico Arad a câștigat Memorialul „Gheorghe Ola” 2018

Atletico Arad a câștigat al șaptelea titlu național! Echipa lui Marcel Cîmpian și Flavius Stoica a devenit campioana României, după ce a învins Academia ”Gheorghe Hagi” în ultimul act al turneului final de la Memorialul ”Gheorghe Ola”.

Finala s-a disputat la Constanța, iar galben-negrii au ajuns în finala campionatului după ce au câștigat grupa cu două victorii și un egal: 1-0 cu Universitatea Craiova (gol Andrei Sandu), 5-2 cu Prosport Academy București (Sandu 4, Vlad Băeșu) și 3-3 cu Luceafărul Cluj (Sandu 2, Patrick Koncz).

Duelul pentru titlul de campioană a fost fantastic. Academia Hagi a deschis scorul după doar două minute de la primul fluier, dar la pauză s-a intrat cu 1-1, Atletico a replicat prin Andrei Sandu. Debutul actului secund a fost formidabil pentru cei de la malul Mării, care s-au desprins la 4-1. Arădenii au redus diferența la 4-2 prin reușita lui Luca Nădăban, apoi a venit rândul lor să ofere o reprezentație extraordinară. La rampă a ieșit mai întâi Matei Fericean, autor al unui hattrick ce a dus scorul la 5-4 pentru Atletico, iar Sandu a închis tabela cu 6-4 scor final.

Bucurie superbă în tabăra arădeană, care a primit medaliile de la Ion Geolgău, internațional important al României în anii ’80, în prezent manager al Departamentului Scouting la Federația Română de Fotbal.

„Mă bucur mult pentru copii, au avut puterea să revină în două jocuri în care am fost conduși și s-au impus. Am mai pus o stea pe blazonul clubului și sunt foarte bucuros că am reușit”, au fost primele cuvinte ale antrenorului principal arădean Marcel Cîmpian.

Lotul campionilor: Patrick Suli, Andrei Căilean, Aian Barbu, Matei Fericean, Patrick Koncz, Daniel Spătariu, Andrei Sandu (distins cu titlul de ”Cel mai bun jucător al turnelui final”), Bogdan Sala, Tudor Margan, Luca Nădăban, Tudor Cijevski, Vlad Băeșu, Darian Vidac. Antrenori: Marcel Cîmpian, Flavius Stoica.