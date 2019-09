Au arbitrat la Gothia Cup China 2019!

QINGDAO. Orașul Qingdao din China, cunoscut și sub numele de „capitala chineză a fotbalului”, datorită facilităților și tradiției sale uimitoare, a găzduit, în perioada 10-16 august 2019, cea de-a patra ediție a turneului Gothia Cup China, cel mai mare turneu de fotbal pentru tineret din Asia. Majoritatea jocurilor din cadrul turneului au avut loc pe un complex sportiv („Gothia Park”) cu 20 de terenuri cu iarbă artificială și naturală, construit special pentru acest eveniment.

La startul celei de-a patra ediții s-au aliniat un număr de 322 de echipe din 41 de țări care au fost repartizate pe 11 categorii de vârstă (la băieți) și 4 categorii de vârstă (la fete). Chiar şi fără echipă în competiţie, România a fost foarte bine reprezentată în lotul de arbitri. Astfel, din cei 67 de arbitri (din 19 țări), nouă au fost din România, plasând țara noastră pe locul 2 în topul țărilor cu cei mai mulți arbitri participanți, după Anglia. Printre ei și doi cavaleri ai fluierului din judeţul Arad: Remus Naghi şi Andrei Pîslaru, componenţi ai lotului Ligi a 4-a. După prestații bine apreciate de către observatori și de către membrii comitetului de organizare, arbitri arădeni au primit delegări și în fazele eliminatorii ale competiției. Astfel, Remus Naghi a fost delegat la o optime de finală, un sfert de finală și două semifinale. În plus a condus brigada românească care a arbitrat finala Playoff-ului B la categoria băieți Under-15, alături de Andrei Pîslaru și Andrei Pișta (Suceava). La rândul lui, Andrei Pîslaru a oficiat la o optime de finală și o semifinală.

„Pentru mine a fost a treia experiență internațională din acest an după turneele de la Barcelona (iunie) și Helsinki (iulie). Aceste turnee sunt o oportunitate unică pentru dezvoltarea profesională și personală. La Gothia Cup China am avut ocazia să arbitrez alături de arbitri valoroși și să primesc feed-back, sfaturi și recomandări de la observatori care, în trecut, au fost arbitri de prima ligă în Scoția sau Australia. În plus, am fructificat șansa de a vizita China – o țară interesantă și foarte diferită față de țările pe care le-am vizitat până acum și de a cunoaște o cultură și o civilizație milenară”, ne-a declarat Remus Naghi.