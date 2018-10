Au dispărut muncitorii de pe șantier!

În data de 8 iunie, vă anunțam că a fost pusă parafa pe documente, fapt confirmat în cadrul întâlnirilor cetățenești organizate de Primărie pe tema realizării megaproiectului de regenerare urbană (în valoare de peste 5 milioane de euro) pentru zona Miorița, Zona 300 și Zona 500 din cartierul Micălaca. Puțin mai târziu, angajații SC PorrCosntruct, au început concomitent să lucreze în mai multe locații în Micălaca și… nu au fost puțini. Putem afirma că am fost luați prin surprindere de atâția muncitori și utilaje la un loc. Aproape că nu ne venea să credem ce vedem. Minunea nu a ținut, însă, mult.

Două șantiere fără muncitori

Așa cum ne-am obișnuit din păcate când vine vorba de șantierele din România, muncitorii au început în forță lucrarea. Ce a urmat însă e trist. Acum, de pildă, în aceste zile, în care vremea este una superbă, nici țipenie de muncitor pe șantier! Am ales aleatoriu două șantiere pe care le urmărim de două săptămâni. Este vorba de șantierul unde va fi realizată parcarea de tip FastParc, situată în Zona 300 între Bulevardul Nicolae Titulescu și strada Alexandru Negură, și Zona Miorița în dreptul blocurilor 120, între șina de tren și strada Miorița. Din păcate, pe șantierul unde va fi construită parcarea nici săptămâna trecută și nici în această săptămână nu am văzut niciun muncitor. Vremea a fost superbă, degeaba. Totul a rămas nemișcat de la o săptămâna la alta iar muncitori a fost imposibil de găsit aici. Pe celălalt șantier, din spatele blocurilor de pe strada Miorița, unde am văzut la început cei mai mulți muncitori și utilaje, luni, 15 octombrie, erau prezenți doar trei muncitori, pe care i-am și felicitat și le-am urat spor la lucru. Erau singurii pe care noi i-am găsit lucrând.

Noi vom fi prezenți pe șantier

Nu știm unde sunt muncitorii, în cazul celor două șantiere indicate mai sus, de ce nu se lucrează acum aici, în condițiile în care vremea permite acest lucru, însă vă asigurăm că noi vom continua aceste vizite până când va veni frigul și muncitorii vor avea motiv întemeiat să nu fie pe șantier.