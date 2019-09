Bijuteria cu patru roţi de pe Episcopiei

ARAD. Trabantul alb-verde cu inscripţia „POLIZEI” pe capotă şi portiere, amplasat de ceva vreme pe strada Episcopiei, este poate cel mai admirat automobil din zonă, iar trecătorii se opresc adesea pentru a-i face fotografii. Automobilul este unul autentic şi îi aparţine arădeanului Pavel Piroş, care este un mare pasionat al maşinilor de epocă. El expune maşina în faţa sediului firmei pe care o deţine, având legătură cu activitatea de pază şi protecţie pe care o desfăşoară.

Recondiţionat cu piese originale

Pavel Piroş a cumpărat Trabantul din Germania, la sugestia unui prieten care colecţiona maşini de poliţie din diverse ţări, inclusiv din România. „Eu aveam deja un model Dacia 1300, maşină a Miliţiei din România comunistă, iar amicul meu mi-a sugerat să cumpăr acest Trabant din Berlin. L-am achiziţionat în urmă cu mai bine de zece ani, cu 1.700 de euro, iar timp de aproape patru ani am lucrat la recondiţionări. Am folosit doar piese originale, deşi sunt foarte greu de procurat, am refăcut caroseria şi vopseaua. Totul a costat mai mult decât achiziţia maşinii, dar a meritat. Am avut şi oferte să o vând, dar nu aş da-o, pentru că recondiţionez maşini vechi din pasiune, nu pentru bani”, spune arădeanul.

Trabantul a fost cândva în dotarea poliţiştilor germani şi are o vechime de peste 50 de ani. Acum este perfect funcţional, însă nu este folosit în trafic, ci doar la expoziţii cu maşini de epocă.

Dacia Miliţiei

Pavel Piroş deţine şi o Dacia 1300 folosită de Miliţie înainte de 1989. „Mai lucrez la recondiţionarea acestei maşini, care îmi este foarte dragă. Sper ca anul viitor să fie gata proiectul şi să pot să o scot în trafic. Şi în acest caz, folosesc piese originale, iar maşina este echipată inclusiv cu girofarul montat iniţial pe ea”, spune colecţionarul.

Arădeanul are în total patru maşini de epocă. În afară de Trabant şi Dacia, mai deţine un Bentley din 1935, care este recondiţionat şi este prezentat la diverse expoziţii tematice sau evenimente publice, dar şi un Triumph din 1943, care urmează să fie adus la condiţia pe care o avea acum aproape opt decenii.

Expoziţie la liceu

Sâmbăta viitoare, în 5 octombrie, câţiva colecţionari de maşini de epocă din România şi Ungaria, între care Pavel Piroş, îşi vor prezenta bijuteriile în cadrul unei expoziţii care se va desfăşura în curtea Liceului „Csiky Gergely” Arad. Vor fi prezentate nu doar modele reale, ci şi numeroase machete, iar intrarea va fi gratuită pentru oricine doreşte să le admire.