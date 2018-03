Bogdan Boca (PNL): „Pasajele nefinalizate ale Aradului rămân doar o promisiune PSD”

„În campania electorală din 2016 Fifor, Căprar, Todor și restul din PSD Arad au promis cu surle și trâmbițe că în anul următor finalizează lucrările la cele două pasaje ale Aradului. Am stat, am așteptat, aproape că am devenit optimiști.

În 2017, când teoretic, după jurămintele deputatului PSD Căprar, pasajele trebuiau să fie finalizate, ne lovim de un nou set de promisiuni din partea acelorași pesediști că vor termina lucrările în martie 2018. Am spus și de această dată să le mai acordăm o șansă, să nu sărim la gâtul politicienilor corupți din PSD, că sunt și ei oameni, mai greșesc, mai întârzie, mai schimbă trei guverne….așa că am așteptat.

Suntem în ultima parte a lunii martie în anul de grație 2018. Pasajele nu sunt nici pe departe finalizate. Cu siguranță, Căprar va da vina pe vreme, pe relațiile diplomatice cu SUA, pe procurorul general DNA, pe faptul că nu avea conexiune bună de internet, pe administrația locală, pe orice și pe tot doar ca să nu admită că este incapabil să își respecte promisiunea.

Domnule Căprar cât mai aveți de gând să o lungiți cu pasajele?! Arădenii așteaptă finalizarea lor din 2012, de când dumneavoastră și PSD ați oprit lucrările.

Probabil este o strategie politică a celor de la PSD Arad, așteaptă anul electoral 2020 să reia lucrările pentru a încerca să cumpere bunăvoința oamenilor. Însă arădenii nu se vor lăsa păcăliți și nici nu vor mai avea răbdare prea mult timp”, declară consilierul liberal, Bogdan Boca.