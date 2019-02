Campania „#OameniNoi”, în Parlament

ARAD. Cele 120.000 de semnături de susținere a proiectului de reformare a legislației electorale cunoscut sub denumirea „#OameniNoi” au ajuns în Parlament, Aradul fiind unul dintre cele 11 județe care au trimis peste 5.000 de semnături. „Acum 6 luni a fost demarată o campanie de strângere de semnături pentru susținerea unui proiect al cetățenilor care vizează modificarea legislației electorale. Clasa politică are nevoie de oameni noi, care nu au făcut parte din sistemul clientelar și din rețelele de interese promovate în politic românească din ultimii 30 de ani. Măsurile adoptate vizează revenirea la alegerea primarilor în două tururi, votul preferențial pe liste de partid, o mai bună reprezentare a diasporei, reducerea numărului de semnături și eliminarea pragului electoral la alegerile locale și europarlamentare, monitorizarea electronică a prezenței la vot. Acest proiect este un pas esențial pentru a beneficia de o clasă politică performantă. Numai prin stimularea competiției, prin responsabilizarea politicienilor putem ajunge să avem o administrație performantă, un stat modern și eficient. Vorbim de o coordonare a efortului societății civile, al noilor partide și al cetățenilor pentru a înlătura corsetul prin care vechea clasă politică încearcă să își conserve puterea și privilegiile. Scena politică trebuie să se deschidă celor care doresc să se implice, care sunt deciși să își asume un comportament onest, orientat către cetățeni. Am făcut astăzi un pas pe drumul spre o legislație electorală deschisă și democratică. Aceasta este la rândul ei o cărămidă din construcția unei Românii moderne, pe care cu toții ne-o dorim. USR este partidul care s-a angajat total, alături de partenerii din proiect, pe drumul către democrație și normalitate, către valorile și civilizația europeană”, a punctat senatorul USR de Arad, Adrian Wiener.