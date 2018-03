Cei șase bizoni „frumoși” de la Parchetul Arad

În orașul nostru, numărul autoturismelor a explodat în ultimii zece ani și de aici și problema lipsei locurilor de parcare, dar mai ales a șoferilor grăbiți care își lasă autoturismele pe unde apucă. Astăzi vă prezentăm nu mai puțin de șase bizoni care au parcat pe carosabil, pe una din cele două benzi destinate traficului. Pe unul dintre șoferi l-am surprins în două zile consecutive în zonă (TM-01-PGG). Este vorba de strada Nicolae Grigorescu, segmentul cuprins între Splaiul General Praporgescu și Bulevardul Vasile Milea. Mai exact, în fața Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

Circulația, gâtuită de bizoni

De ce am decis să scriem despre acești bizoni? Foarte simplu: circulația este gâtuită. Șoferii care vin de pe General Praporgescu înspre Bulevardul Revoluţiei, sunt nevoiți să stea minute bune la coada formată din cauza acestor bizoni, care ocupă una dintre cele două benzi de circulație ale străzii. Am urmărit două zile acest fenomen, care se petrece de multă vreme, și am surprins șase bizoni în zilele de marți și miercuri, 6 și 7 martie. Nu știm dacă sunt angajați ai instituției amintite mai sus, sau sunt șoferi care au avut treabă în zonă. Noi vă prezentăm imagini cu parcările lor, în speranța ca măcar de acum înainte circulația, și așa foarte aglomerată, din zonă, să se desfășoare în condiții cât se poate de normale.

Marți, 6 martie, am surprins primii patru bizoni: Dacia – AR-10-YBJ (a parcat cu botul invers pe sens unic și pe trecerea pentru pietoni), Ford – TM-01-PGG (autoturism surprins și a doua zi în aceeași zonă), Opel – AR-39-DNA, Skoda – AR-02-BRE. FOTO

Miercuri, 7 martie, pe lângă bizonul surprins în prima zi au mai parcat: Volkswagen – AR-05-YXL și un BMW – AR-18-FIT. FOTO

Le urăm tuturor celor șase șoferi bun venit în clasa nesimțiților din Arad intitulată generic „Bizonii de Arad”.