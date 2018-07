Cum „arătau” intervențiile pompierilor pe vremuri? Ei bine, în arhiva ISU Arad există „povestiri” despre aceste misiuni. Și ce mai „povestiri”…

De la momentul înființării Grupului de Pompieri în 1969, pompierii vremii au notat fiecare intervenție majoră pe care au avut-o în Arad. „Povestirile” au fost păstrate în arhiva Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad. Și ce mai povestiri! De la intervențiile pe care le-au avut pompierii la inundațiile din ’70, la misiunea de pe strada Condurașilor, când un bloc de locuințe s-a prăbușit, de la incendiul de la Arhiva Tribunalului Arad la cel de la depozitul de mobilă „Progresul”, toate au ajuns în Arhiva ISU Arad, acolo unde sunt păstrate și astăzi. Misiunile au fost descrise în „spiritul” vremii, însă chiar și așa meritele sunt de necontestat. Cum a fost descrisă intervenția pompierilor la inundațiile din luna mai 1970?

Inundațiile din ’70

„Mai 1970, împotriva naturii dezlănțuite în zilele acestei luni, sute de tineri îmbrăcați în frumoasa haină militară au înscris fapte de abnegație și copleșitoare dăruire, contribuind la salvarea oamenilor și bunurilor materiale de furia apelor care au depășit limitele de inundație ale digurilor. Militarii Grupului de pompieri al județului Arad, prezenți de nenumărate ori în misiuni care vizau salvarea de viețuitoare și bunuri materiale au răspuns și de această dată «PREZENȚI LA DATORIE». În aceste zile grele, militarii companiei au trăit momente de încleștare, zile de nesomn în lupta cu furia dezlănțuită a apelor. După retragerea apelor în matca lor, Mureșul curgând ca mai înainte, liniștit, militarii subunității s-au alăturat cu trup și suflet oamenilor muncii pentru reconstrucție în urma sinistrului. Militarii care au acționat la Lipova și Bârzava, precum și cei din municipiul Arad nu și-au precupețit eforturile, dând dovadă de o înaltă calitate morală, ajutați de cei din grupul Timiș au transportat peste 1.900.000 litri de apă potabilă, acționând timp de peste 1.460 de ore la scoaterea apei din subsolurile întreprinderilor și a caselor. Nume demne de laudă în aceste zile grele putem aminti: cap. Gogoanță Vasile, frt. Titirică Simion, frt. Șimăndan Simion, frt. Păun Ioan, sold. Dronca Vasile, sold. Mihuța Ilie, sold. Gheorghinoiu Nicolae, nume printre care se întrevăd fapte demne de cuvântul «OM». Ca recunoștință a spiritului de sacrificiu dovedit, unui număr de 10 militari le-a fost acordată distincția «Fruntaș în munca patriotică» și unui număr de doi militari «Diploma de onoare a C.C. al U.T.C.». Mândri de aceste distincții sunt: cap. Gogoanță Vasile, frt. Titirică Simion, frt. Șimăndan Dumitru, frt. Păun Ioan, sold. Mihuța Ilie, sold. Rațiu N. sold. Gheorghinoiu Nicolae, sold. Spinanțiu Ioachim, sold. Radu Ioan, sold. Dronca Vasile. Purtători ai distincției «Diploma de onoare a C.C. al U.T.C.» sunt frt. Titirică Simion și sold. Dronca Vasile. În urma apelului făcut de Partidul Comunist Român, militarii Companiei de Pompieri Arad au hotărât în unanimitate în cadrul ședinței U.T.C. să contribuie «în contul omeniei» cu solda pentru ajutorarea populației sinistrate”.

Bloc prăbușit pe Cocorilor

Nu mulți știu că în anii ’70 un bloc s-a prăbușit pe strada Cocorilor. Pompierii au fost chemați să salveze vieților celor prinși sub dărâmături. În arhiva ISU Arad este păstrată „povestea” misiunii grele a pompierilor: „Liniștea care domnea peste întreaga companie a fost risipită în jurul orelor 02:30 de puternicul glas al soneriilor de alarmă care anunțau o nouă intervenție necesară în acea noapte, intervenție foarte grea având în vedere calamitatea care s-a produs prin dărâmarea unui bloc din strada Cocorilor. Comandantul subunității, mr. Aursei Ioan s-a deplasat cu întreaga gardă, cu cea mai mare rapiditate la fața locului. Situația era dureroasă. Ajunși, militarii gărzii au început lupta plini de dârzenie și curaj pentru salvarea persoanelor aflate sub dărâmături precum și a bunurilor materiale. În același timp cu sosirea gărzii la locul catastrofei a sosit și comandantul unității lt. col. Cuzmanov Gheorghe și mr. Pascare M. ofițer cu pregătire de luptă care au preluat conducerea lucrărilor de salvare. În raza reflectoarelor și apoi în cea a soarelui, militarii au luptat permanent pentru salvarea celor îngropați sub dărâmături, necunoscând ce este frica și oboseala. Demne de evidențiat în urma acestei intervenții sunt numele următorilor tovarăși: serg. Gogoanță Vasile, cap. Florea Ioan, frt. Pap Vasile, sold. Faur Teodor cărora li s-a acordat distincția de «Fruntaș în P.C.I.» acțiunea acestora fiind un exemplu demn de urmat pentru ceilalți militari ai subunității”.

Arhivele Tribunalului Arad, în flăcări

În 7 martie 1971 a fost consemnată intervenția pompierilor la Tribunalul Arad, acolo unde Arhivele instituției, aflate la subsol, au fost cuprinse de flăcări: „07.03. 1971 – Subunitatea se găsea în programul ordonat, întreținerea armamentului și a tehnicii de luptă când, la ora 14:15, sunetul puternic, lung și sacadat al soneriilor de alarmă anunța necesitatea unei noi intervenții. După 30 de secunde comandanții de grupe erau aliniați în fața șefului G.I.S., cpt. Ciuclea Lazăr, care le comunică faptul că există un incendiu la Arhivele Tribunalului Județean Arad, precum și itinerariul de deplasare. Cu viteză maximă Garda de Intervenție se deplasează spre locul unde nori de fum se ridică amenințători spre înaltul cerului, nori ce-i făceau pe servanți să reflecteze puternic asupra acțiunii ce trebuie să o întreprindă. Ajunși la locul acțiunii, șeful G.I.S. constată în urma recunoașterii că incendiul de la subsolul clădirii se propagă la parterul acesteia, totodată cu această ocazie constată și existența a patru tuburi cu oxigen, tuburi care încălzite puternic ar putea duce la o catastrofă prin explozie. Timpul este scurt, se formează o echipă din cei mai buni servanți: Turcuș Nicolae, Matei Kruzicsi și Cismaș Alexandru care atacă circular incendiul, însă din cauza temperaturii ridicate și a abundenței de fum, datorită măștilor și a costumelor de protecție trebuie să se retragă, fumul și temperatura ieșind învingătoare, victorie asupra căreia se începe un nou asalt, de astă dată printr-o grupă formată din servanți echipați cu aparate izolante și costume anticalorice din azbest. Grupele formate din 4-5 servanți lucrau prin rotație la mânuirea țevilor timp de 5-10 minute, întrucât temperatura subsolului era foarte ridicată. Jeturile de apă se transformau în vapori fierbinți și apă fiartă, lucru însă ce a determinat înnegrirea bolții subsolului din roșu incandescent pe care îl avea în momentul începerii atacului. Până la victoria grupelor de asalt au trecut 6 ore. Oare când au trecut? Cine mai poate răspunde. A patra stare a materiei adusă de legendarul Prometeu în această acțiune a fost învinsă. A doua zi dimineața, în fața frontului se dă citire scrisorii de mulțumire a Tribunalului Județean Arad în care se arată: «Că numai datorită spiritului de abnegație al militarilor pompieri s-a putut preveni un incendiu de proporții care ar fi cauzat prejudicii considerabile avutului obștesc…»”.

Incendiu la depozitul de mobilă din cauza unui trăznet

Una dintre cele mai grele și ample intervenții ale pompierilor în anii ‘ 70 a fost pentru stingerea incendiului de la depozitul de mobilă „Progresul”. Iată cum a fost consemnată împrejurarea în care s-a produs incendiul, precum și intervenția pompierilor arădeni: „Noaptea se așternuse cu întreaga ei putere peste tot orașul, era trecut de ora 24:00, la centrala Companiei de Pompieri Arad era sold. Orosz Ștefan, telefonist de serviciu, care privea în negura ei cum norii grei își vărsau năprasnic încărcătura rece de grindină și apă peste orașul adormit în timp ce Jupiter își trimitea spre pământ puternicele fulgere cu milioane de kw putere. Deodată telefoanele încep să sune scurt și sacadat, deși telefonistul cere ajutor schimbului care dormea îi este greu să înțeleagă pe cei ce cereau ajutor subunității să intervină la scoaterea apei care intrase din abundență peste ei în case, deteriorându-le ceea ce agonisiră cu multă trudă, când la ora 01:00, o puternică săgeată a lui Jupiter luminase cerul Aradului. Cei din centrală nu l-au văzut, dar și-au dat seama că incendiul era undeva pe aproape, lucru confirmat imediat în urma telefonului de anunțare a acestuia de către paznicul de noapte de la depozitul de mobilă «Progresul». Sunetul soneriilor de alarmă care «acompaniază» în acele momente ploaia trezește subunitatea buimăcită de somnul greu și odihnitor în care se găsea. În două minute garda de intervenție era «la drum», servanții și-au revenit și urmăreau prin geamul mașinilor ploaia și grindina ce se revărsa peste ei, peste case, peste oraș. Ajunși la locul incendiului în numai câteva minute jeturile de apă țâșneau din țevile mânuite cu dibăcie de servanții șefi de țeavă: serg. Cosma Ioan, cap. Dărăbuș Petru, cap. Gușe Cornel, care prin eficacitatea dispozitivului în mai puțin de o oră și jumătate au localizat și lichidat incendiul. Cauza incendiului «trădarea» paratrăznetului, care din prieten al omului, montat necorespunzător, a incendiat depozitul în valoare de peste 9 milioane lei. Forțele apoi sunt împărțite la evacuarea apei cu cele cinci ejectoare sub comanda plt. maj. Selejan Livius, ajutat de sold. Budahazi Vasile, sold. Șișcar I., frt. Negrău D. și cap. Costescu C-tin, care în plină noapte și a doua zi, timp de 20 de ore au reușit să facă practicabil depozitul. Uzi leoarcă, obosiți, plini de frig, dar mândri de reușita acțiunii lor, militarii pompieri se întorc în subunitatea care-i așteaptă cu căldură, ținută curată și o masă bună”.

23 de civili decedați la sonda din Turnu

Una dintre cele mai grele intervenții ale pompierilor a fost la sonda de gaze de la Turnu, în mai 1982. În 3 mai, în jurul orei 19:00, sonda a scăpat în erupție liberă, iar în 5 mai s-a incendiat, flăcările atingând 65-70 de metri, în timp ce craterul din jur măsura 35 de metri în diamentru. 29 de autospeciale din județele Arad, Bihor, Timiș, Hunedoara, precum și două turbo jeturi de la Pitești și Ploiești erau la fața locului, în lupta cu focul. În 10 mai, la sondă a avut loc o explozie din cauza gazelor, pe o suprafață de 280 de metri pătrați. 23 de civili, în mare parte angajați la sonda din Turnu, și-au pierdut viețile.

Facebook vs. povestirile din trecut

După decesul col. Cuzmanov Gheorghe, descrierea misiunilor pompierilor arădeni s-a făcut scurt și la obiect, apoi încet, încet, s-a mai consemnat doar componența Grupului de Pompieri, când era numit un șef nou, când se pensiona etc. În vremurile noastre există Facebook, acolo unde Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad are o pagină unde sunt postate fotografii din cadrul misiunilor. Totuși, povestirile de altădată au farmecul lor.