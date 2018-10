Cum sa alegi o agentie de marketing online care sa iti aduca rezultatele dorite

Asadar, cum poti face distinctia intre o agentie de marketing online profesionista si una care nu face decat sa iti piarda timpul si banii? Inainte de a raspunde la aceasta intrebare, este important sa intelegem mai multe lucruri despre acest domeniu. Iata care sunt principalele instrumente pe care o agentie de marketing online le foloseste pentru a-ti ajuta business-ul sa obtina succesul pe Internet:

1) Optimizare SEO

O agentie de marketing online care ofera servicii SEO te poate ajuta sa obtii o vizibilitate mai mare in motoarele de cautare. Ocupand pozitii cat mai bune in pagina de rezultate Google pe cuvinte cheie specifice domeniului tau activitate, vei obtine un trafic organic mai mare si o rata de conversie mai buna.

2) Publicitate PPC (pay-per click)

Publicitatea PPC este unul din instrumentele pe care o agentie de marketing online le poate folosi pentru ca site-ul tau sa obtina vizibilitate pe o varietate mare de platforme. Spre deosebire de SEO, publicitatea PPC iti aduce rezultate doar pe termen scurt si necesita un buget mai mare, insa in functie de obiectivele tale, poti ajusta o campanie PPC la bugetul de care dispui pentru a-ti atinge scopuri precise.

3) Email marketing

Emailul este un canal de comunicare eficient pentru a ajunge la potentialii clienti care sunt deja interesati de produsele si serviciile tale. Emailurile pot fi promotionale, prin intermediul carora oferi vizitatorilor cupoane de reduceri sau vouchere, sau informationale (de tip newsletter).

4) Marketing de continut

Marketingul de continut vine de cele mai multe ori la pachet cu serviciile SEO, crearea unui continut original si relevant pentru utilizatori fiind una din principalele metode de a atrage vizitatori interesati de produsele sau serviciile tale.

5) Social Media marketing

Desi exista agentii specializate pe Social Media, o agentie de marketing online profesionista nu va omite sa se ocupe de conturile business-ului tau pe Facebook, Twitter sau Pinterest, aceasta fiind canale de comunicare ideale pentru a construi brand awareness.

Cum sa alegi agentia de marketing online potrivita business-ului tau?

Alegerea unei agentii potrivite este extrem de importanta, o alegere gresita putand sa iti consume rapid bugetul fara sa iti aduca rezultatele dorite. Asadar, iata cateva sfaturi care te pot ajuta sa iei decizia corecta:

1) In primul rand, este esential sa stii clar care sunt obiectivele tale de business

Cu cat intelegi mai bine obiectivele tale de business, cu atat poti determina mai exact in ce masura are site-ul tau nevoie de optimizare SEO, PPC, Social Media Marketing etc. Avand definite clar toate aceste aspecte, prima ta intalnire cu o agentie de marketing online va fi mult mai lamuritoare cu privire la decizia pe care trebuie sa o iei.

De asemenea, este important sa stii care este bugetul pe care esti dispus sa il aloci. Trebuie sa stii, insa, ca in marketing online nu exista un pret fix, agentia stabilindu-l in functie de specificul business-ului tau, obiectivele tale, si nivelul competitiei in piata pe care o targetezi.

2) Solicita transparenta maxima

Lipsa de transparenta este unul din semnalele de alarma care iti pot indica faptul ca agentia de marketing online pe care o vizezi nu este una de incredere. Studiaza atent site-ul acesteia si verifica daca datele de contact sunt vizibile, daca exista o descriere clara a serviciilor oferite si daca exista un portofoliu de clienti. Pe scurt, daca ti se pare ca agentia ascunde ceva, cu siguranta asa stau lucrurile. Orice agentie de marketing online profesionista cunoaste importanta transparentei in comunicarea cu clientul si are intotdeauna grija cu privire la acest aspect.

3) Credibilitatea este importanta

Cere referinte de la actualii si fostii clienti ai agentiei, in special din partea celor nemultumiti. Orice agentie de marketing online a avut si esecuri de-a lungul anilor, insa mai important este cum le-a gestionat si cum a decurs comunicarea cu clientul.

Nu in ultimul rand, cauta site-ul agentiei in Google. Daca ofera servicii SEO, cum se pozitioneaza in pagina de rezultate dupa cuvinte cheie precum “agentie SEO” sau “optimizare SEO”? Cat de bine este optimizat site-ul acesteia? Iti ofera o experienta de navigare placuta iar continutul sau este relevant pentru ceea ce cauti?

