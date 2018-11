„Prima astfel de acţiune a avut loc în 2008, la ediţia cu numărul 5 a turneului internaţional de tenis ITF Arad – Trofeul Ilie Năstase. A doua oară s-a întâmplat după ediţia cu numărul 10. Acum am ţinut să organizez acest eveniment, deoarece am făcut buletinul, în acest an având loc ediţia cu numărul 14” – a explicat Anela Freer motivele organizării acestei festivităţi.

În sala festivă a Consiliului Judeţean Arad s-au decernat 45 de diplome de excelenţă Tenis Fan, pentru cei care au contribuit – alături de principalii organizatori ai turneului ITF Arad-Trofeul Ilie Năstase, Federaţia Română de Tenis şi Fundaţia Alber – la reuşita singurului eveniment din sportul alb care rezistă în oraşul nostru. Interesant este că diplomele au fost semnate chiar de cel care poartă numele turneului, Ilie Năstase, cel care a asistat timp de trei zile la jocurile din cadrul ediţiei din acest an.

„Ţin să mulţumesc tuturor celor care au pus umărul la reuşita turneului din acest an. Cu o menţiune în plus pentru Alber Holding, Sever Jurcă şi Club Activ” – a mai spus „sufletul” sportului alb arădean, Anela Freer.