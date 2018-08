Doi copii au furat un laptop dintr-o mașină aflată în parcarea ștrandului. Un polițist local aflat în concediu i-a prins

Laurențiu Tudose, adjunctul Poliției Locale Arad, cel care i-a prins pe cei doi copii, a povestit că se afla la o masă lângă sediul Poliției Locale Arad de pe ștrandul Neptun când a zărit minorii.

“Stăteam la ciuperca de lângă sediul nostru și beam o apă plată când am observat doi copii care se deplasau pe aleea pietonală înspre parcarea aflată lângă ieșirea ștrandului. Unul dintre ei avea o plasă galbenă în mână. Erau la aproximativ 30 de metri de mine când m-am ridicat de la masă și am fugit după ei. Am strigat să se oprească puțin. Copilul cu plasa în mână s-a îndreptat înspre mine și mi-a spus: <<Nenea, iartă-mă! Am greșit! Aici e laptopul!>>. Mai în spatele lor alți doi copii – până în 14 ani. Am sunat la 112, a venit Poliția, am chemat și o patrulă de la noi – de Ordine Publică și i-am predat organelor abilitate”, a povestit adjunctul Poliției Locale Arad, Laurențiu Tudose.

Copiii – care au vârste cuprinse între 12 și 14 ani și locuiesc în cartierul Checheci – și-au recunoscut fapta.