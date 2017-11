Drumarii arădeni s-au pregătit de iarnă

ARAD. Drumarii din Arad sunt pregătiţi să înfrunte iarna. Cel puţin aşa ne spun oficialii care anunţă că Secţia Drumuri Naţionale Arad a fost chemată ieri, 6 noiembrie, în şedinţa Colegiului Prefectural pentru a prezenta stadiul pregătirilor de iarnă şi calendarul acţiunilor pentru următoare perioadă.

Situaţia, în cifre

Judeţul Arad este străbătut de un total de 394,661 km drumuri naţionale – dintre care 257,231 drumuri europene, 111,829 drumuri naţionale principale şi restul de 25,6 km drumuri naţionale secundare- şi de 51,132 km de autostrăzi. Toate aceste sectoare revin în sarcina Secţiei Drumuri Naţionale Arad pentru deszăpezire şi întreţinere pe timp de iarnă, dar şi pentru menţinerea lor în stare tehnică corespunzătoare pe întreg parcursul anului.

„Pentru a asigura întreţinerea pe timp de iarnă se formează un comandament de iarnă şi se are în vedere colaborarea cu Serviciul Rutier Arad. Pe raza judeţului sunt organizate 7 baze de deszăpezire şi 2 puncte de sprijin. Fiecare bază de deszăpezire are o arie de intervenţie de 50-60km. Pentru intervenţii, SDN Arad are în dotare 4 autoutilitare, restul utilajelor şi echipamentelor fiind închiriate. În total, sunt închiriate în regim de permanenţă 49 de auto-utilaje, fiind alocate bazelor din judeţ la Săvârşin, Milova, Pecica, Nădab, Buteni, Vârfurile şi Bazei District Arad. Pe lângă acestea mai sunt închiriate şi 16 auto-utilaje la cerere”, a prezentat situaţia şeful secţiei SDN Arad, ing. Petre Vlaşin.

Aprovizionare

În ceea ce priveşte materialul antiderapant, SDN Arad are în prezent disponibil 611,15 tone nisip, 2.620 tone sare şi 32 tone clorură de calciu. Asta în condiţiile în care în iarna trecută, au fost utilizate 1.838,34 tone nisip, 2.890,26 tone sare şi 41,64 tone clorură de calciu.

Plan de măsuri

Până pe 15 noiembrie, Secţia Drumuri Naţionale Arad va trebui să definitiveze punerea în ordine a bazelor şi punctelor de sprijin prin verificarea instalaţiilor electrice, sanitare, termice, montarea indicatoarelor pentru semnalizare rutieră pe timpul iernii, precum şi aprovizionarea cu material lemnos. De asemenea, până la finalul acestei luni, SDN trebuie să menţină drumurile naţionale în stare bună şi să repare degradările apărute la partea carosabilă.