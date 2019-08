Eşec în ultimele minute

TIMIŞOARA. Trupa lui Alexandru Pelici a demonstrat că este capabilă de orice rezultat în acest sezon, de data aceasta cu o surpriză plăcută, la un meci la care s-a stat şi pe scările tribunei acoperită a arenei Electrica.

După trei partide câştigate cu 3-0 şi mult entuziasm, UTA şi-a pierdut invincibilitatea şi a arătat că visul promovării e încă departe.

Prima repriză a fost modestă, cu puţine ocazii de poartă, Zaluschi (min. 8), respectiv, Lorenzi (min. 20) trecând pe lângă deschiderea scorului. Elevi lui Laszlo Balint au reuşit să marcheze chiar înainte de pauză, în cel mai prielnic moment psihologic. Combinaţie Miculescu – Buhăcianu, finalizare elegantă a lui Ursu şi arădenii intrau la cabine în avantaj.

În corzi

Cădere inexplicabilă a utiştilor în mitanul secund, Ripensia făcând legea pe dreptunghiul verde. Şi chiar dacă portarul Iacob a apărat o lovitură de pedeapsă în min. 65, executată de C. Toma, iar Voinea şi Zaluschi au ratat ocazii imense, inevitabilul s-a produs. Bănăţenii au întors rezultatul în doar şase minute, pe final de partidă. Mai întâi, Voinea a marcat cu capul în minutul 87, restabilind egalitatea, pentru ca Fotescu să scoată un al doilea penalty în prelungiri, oferindu-i şansa lui Zaluschi de a semna o victorie surprinzătoare, dar meritată, a Ripensiei. JA-D.S.

Fact-box

Ripensia Timişoara – AFC UTA 2-1 (0-1)

Au marcat: Voinea min. 87 şi Zaluschi min. 90+3, penalty, respectiv Ursu min. 45+2.

Formaţii – Ripensia: Păduraru – C. Lungu, Apro (min. 72, Stoi), Hecsko, C. Toma, T. Călin, Tudorache, Al. Popovici (min. 79, Fotescu), Zaluschi, Chera, M. Staicu (min. 46, Voinea). UTA: Iacob – Tomozei, Melinte, Fl. Ilie, Stancu, Miculescu (min. 90, Ioniţă), Hrezdac, Lorenzi, Ursu (min. 83, Oroian), C. Rus (min. 74, Bustea), Buhăcianu.

A arbitrat: Marius Chioran (Cluj-Napoca) – centru, Radu Despa (Baia Mare) şi Marius Bălan (Dej) – asistenţi; Obs FRF: Florin Hîncu (Braşov) şi Cristian Petropulos (Alba Iulia).