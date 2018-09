Evenimentul toamnei la Casa Româno-Chineză Arad

În prima parte a lunii noiembrie, Aradul va găzdui cea de a patra ediție a simpozionului internațional „Cultură și Civilizație Chineză. Dialoguri româno-chineze”. Evenimentul organizat de Casa Româno-Chineză Filiala Arad este unul de amploare, fiind deja un punct de referință în calendarul evenimentelor anuale pe relația România-China.

„Ne bucurăm că am ajuns, iată, la cea de a patra ediție a acestui eveniment deosebit. Am fost plăcut surprinși să fim abordați de personalități importante din mediul cultural arădean care au dorit să vină cu lucrări pe care să le prezinte în cadrul acestui simpozion. Avem 9 autori noi de lucrări în acest an, 9 oameni de valoare care au semnat și vor prezenta 8 studii și analize asupra diferitelor aspecte din cultura și civilizația chineză”, a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuț, în cadrul unei conferințe de presă.

Dacă până acum lucrările prezentate în cadrul simpozionului erau mai degrabă abordări emoționale, acum cei care s-au pregătit au abordat teme concrete, subiecte bine-documentate, studii de caz. Iată în continuare lista celor ce vor susține prezentări și lucrările aferente: Ioan Biriș – „Viziunea acționalistă și logica structurilor corelative în gândirea chineză”; Liliana Bran – „O abordare sanogenă în medicina tradițională chineză”; Adrian Bucur – „China în manualele românești de istorie. Câteva aspecte”; Georgiana Burcă – „China, o abordare personală”; Doina Cheta – „Contribuții ale antichității chineze la dezvoltarea matematicii”; Alecu Chiriță – „Elemente tradiționale în cinematografia modernă chineză”; Karina Covaci – „Hainan, noul paradis chinez”; Tabita Cristea – „Fujian, un model de dezvoltare pe drumul mătăsii”; Corina Crișan – „Medicina tradițională chineză, o alternativă?”; Ana Maria Dragoș – „China, dincolo de hartă”; Alexandra Iancovici – „China, o continuă destinație culturală”; Anton Ilica – „Condiția umană în înțelepciunea chineză”; Ioan Matiuț – „Editura Casa Româno-Chineza și provocările viitorului”; Dumitru Mărcuș – „Confucius și ordinea morală în concepția lui Ioan Slavici”; Augustin Mureșan – „Sigiliile chinezești de la Arad. Istoricul cercetărilor”; Ludovic Notaros – „Dualitatea europeană și cea chineză: Yin și Yang pot fi un da și nu?”; Corneliu Pădureanu – „Relațiile româno-chineze în paginile revistei «Casa prieteniei»”; Ramona Pencea – „Marele zid al cunoașterii de sine”; Viorica Popescu – „Mo Yan, una dintre cele mai puternice voci ale literaturii contemporane”; Gheorghe Schwartz – „Interferențe literare româno-chineze/chinezo-române”; Mihaela Stănescu – „Începuturile relațiilor de colaborare ale Consiliului Județean Arad cu provincia Hainan”; Petrușca Tămășan, Maria Tămășan – „O invitație la redescoperirea basmului chinezesc”.

Alături de ConBrio

Asociația ConBrio este cea care de 3 ani este alături de Casa Româno-Chineză Arad în organizarea acestui simpozion. Și în acest an, asociația s-a implicat și prin președintele Ana Maria Dragoș a punctat că „acesta este un eveniment care cinstește Aradul”.