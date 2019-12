Filip: „Arădenii plătesc tributul pierderilor de la CET”

„Nu am văzut niciun gest, nicio inițiativă sau proiect din partea administrației PNL de a moderniza rețeaua termică din Arad. Se cunoaște starea ei tehnică deplorabilă iar noi atragem de ani de zile atenția asupra acestui fapt care nu mai suportă nicio amânare. Nu mai departe de Oradea, unde există tot primar PNL, într-un an și cinci luni, Primăria Oradea a proiectat, construit și pus în funcțiune una dintre cele mai moderne centrale de producere de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență din România Mai mult, a înlocuit deja majoritatea conductelor magistrale, a modernizat o parte din punctele termice și continuă să înlocuiască toate rețelele primare și secundare și să automatizeze mai mult de jumătate din punctele termice până în 2020. La Arad, în schimb, nu se mișcă nimic. Mai mult decât atât, nici astăzi Primăria nu a reușit reabilitarea reţelei de distribuţie şi transport a energiei termice, proiect finanțat cu 8,5 milioane de euro în cadrul Programul de Cooperare Româno-Elveţian, încă din 2014. În schimb, an de an crește exponențial prețul gigacaloriei, fapt care îi determină pe tot mai mulți arădeni să se debranșeze de la rețea, căutând soluții alternative de încălzire. În acest timp, CET Arad rămâne aceeași societate neperformantă, cu o infrastructură la pământ și pe deasupra căpușată de firmele de casă ale PNL Arad unde își găsesc servicii călduțe și bine plătite nenumărați pedeliști”, a spus Filip.