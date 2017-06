Florin Tripa: „Un an cu realizări ZERO și multe promisiuni la Consiliul Județean Arad”

„Am citit cu interes comunicatul de presă al președintelui CJA, în speranța că voi găsi multe lucruri pozitive în ultimul an, în care domnul Cionca s-a ocupat mai mult de politică și mai puțin de administrație. Cu regret am constatat că avem un an cu realizări ZERO și multe promisiuni, la Consiliul Județean Arad.

Noua conducere a CJA nu a făcut nimic concret pentru drumurile județene, de exemplu, fiind amintit de către domnul Cionca doar drumul Arad – Felnac, finanțat de Guvernul Ponta, încă din 2014. Ce contribuție a avut președintele Cionca, nu știm. La același capitol, în schimb, avem plin de promisiuni pentru anii următori, toate pe spatele Guvernului PSD, fără însă ca președintele Cionca să pomenească un cuvânt despre meritul acestui Guvern. Din nou, ni se amintește de drumul Arad – Buteni și Sânpetru German – limită de județ Timiș, pentru care s-au alocat 155 de milioane de lei prin Programul Operațional Regional, gestionat de Ministerul Dezvoltării. Apoi, se vorbește despre proiecte de reabilitare a drumurilor județene, depuse pe PNDL, un alt program gestionat de Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării. Din nou, domnul Cionca nu spune că CJA este doar autoritate contractantă, iar banii vin de la Guvern.

Aceeași situație o întâlnim la capitolul „Sănătate“, unde singura realizare e faptul că într-un an de zile administrația Cionca a reușit cu chiu, cu vai să mute pacienții în noul spital TBC, care era finalizat când a preluat mandatul actualul președinte. În rest, aceeași situație, doar proiecte și planuri, tot pe spatele Guvernului României, prin PNDL. Dacă se obțin fonduri, e meritul CJA, dacă nu se obțin, fiindcă proiectele sunt prost întocmite, cum am mai văzut, sau nu se încadrează în acest program, sunt de vină Guvernul și PSD.

Aș avea și eu o întrebare pentru domnul Cionca și colegii săi specialiști în administrație: De ce nu se depun proiecte pe fonduri europene, pentru reabilitarea și dotarea spitalelor ? Din incompetență, așa cum am văzut și anul trecut, când CJA a trebuit să dea înapoi milioane de euro ? Sau există și alte motive, legate de imposibilitatea de a sifona bani, din fonduri europene ?

Alte realizări ale administrației Cionca sunt preluarea cetăților Șoimoș și Șiria, uitând să spună că nu

s-au depus proiecte de reabilitare a acestor obiective, pe fonduri europene, deci s-au preluat degeaba, rezultatele bune ale clubului UTA (!?), șomajul de 2,3 (!?) sau înființarea celebrei Poliții a Lucrărilor, despre care nu am auzit să fi făcut ceva în ultimul an.

Pentru un prim an de mandat, cred că putem vorbi de un mare ZERO în dreptul reușitelor actualei conduceri a CJA. Poate în cel de-al doilea an, cu mai puțină politică, cu mai puțină demagogie, conducerea CJA va putea avea rezultatele pe care cetățenii le așteaptă cu nerăbdare, în urma promisiunilor făcute de cei de la PNL la alegerile locale“, declară deputatul PSD Florin Tripa.