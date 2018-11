Gerald Butler a publicat imagini cu casa sa distrusă în incendiile de vegetaţie din California

“Vremuri dureroase pentru California. Mă simt inspirat de curajul, spiritul şi sacrificiul de care au dat dovadă pompierii”, a scris acesta.

Pompierii din Los Angeles s-au luptat să controleze incendiile puternice, în care au murit până în prezent 31 de persoane şi care au distrus sute de proprietăţi.

În mai puţin de două zile, peste 250.000 de persoane, inclusiv tot oraşul Malibu, unde locuiesc unele dintre cele mai mari staruri de la Hollywood, au fost evacuate.

Printre celebrităţile care au fost evacuate s-au mai numărat familia Kardashian şi Will Smith împreună cu soţia şi copiii.

Locuinţele familiei Kardashian au scăpat de incendii, dar Gerard Butler nu a fost la fel de norocos.

Fanii actorului şi-au exprimat sprijinul pe reţelele de socializare: “Nimeni nu merită o pierdere atât de oribilă”.

Gerard Butler este un actor născut în Glasgow, Marea Britanie, în 1969. Printre filmele în care a jucat se numără “Lara Croft: Tomb Raider”, “Fantoma de la Operă”, “PS: I love you”, “Rocknrolla”, “Gamer”, “300 – Eroii de la Termopile” şi “Law Abiding Citizen”.

Aşa-numitul incendiu Camp Fire din partea de nord a statului California s-a soldat cu 29 de morţi de când a izbucnit, pe 8 noiembrie. La câteva sute de kilometri spre sud, cel puţin două persoane au murit în urma incendiului de vegetaţie numit Woolsey Fire, care ameninţă comunitatea din Malibu, din apropiere de Los Angeles.

Se aşteaptă ca, până marţi, vânturile puternice să ducă la intensificarea incendiului.

Mai mulţi oficiali au cerut locuitorilor să respecte ordinele de evacuare.

Gerard Butler praises firefighters after his Malibu home completely burned down.https://t.co/YIwJrr2TQl pic.twitter.com/aiHHhpXKQC

— LADbible (@ladbible) November 12, 2018