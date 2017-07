Gimnasta Olivia Cîmpian vrea să reprezinte Ungaria!

Arădeanca a fost timp de șase ani în lotul național care se pregătește la Deva, însă a fost retrasă de părinți acum puțină vreme. „Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au lucrat cu fetița mea din clasa a doua până acum, le port respect. Când am luat-o pe Oli de la Deva nu am făcut-o cu scandal, ne-am despărțit în relații bune cu toată lumea, sper să înțeleagă și dânșii că tot ce ne dorim de acum încolo este ca fata noastră să crească și mai mult în acest sport pe care-l iubește și-l practică de mic copil. Am decis ca Olivia să activeze în Ungaria, unde există o altă abordare față de sportivii de performanță. Mergem pe linia legală, o să încercăm să-i obținem cetățenia maghiară, iar faptul că eu am activat ca fotbalist în Ungaria ne-ar putea ajuta”, spune tatăl sportivei, fostul fotbalist Marcel Cîmpian.

Precum în cazul jucătoarei de tenis de masă Bernadett Balint, Cîmpian riscă o suspendare de câțiva ani din activitatea internațională în cazul în care va opta să evolueze pentru Ungaria.