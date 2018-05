Haine pentru bebelusi potrivite pentru vara, la preturi accesibile? Iata unde le gasesti!

In ajutorul tau vine Liloo.ro, un magazin online ce comercializeaza haine pentru bebelusi si copii la preturi rezonabile, confectionate in Romania folosind doar fibre naturale de cea mai buna calitate.

Din grija pentru cei mici, cei de la Liloo folosesc in productia de haine pentru bebelusi si copii doar vopsele ecologice pe baza de apa si sisteme de inchidere care nu contin metale grele. De asemenea, toate hainutele disponibile pe site sunt realizate in conformitate cu cele mai riguroase norme de siguranta in vigoare. Astfel, ai certitudinea ca cel mic are parte de tot confortul si siguranta de care are nevoie in fiecare moment.

Iata 3 dintre cele mai populare modele de haine pentru bebelusi potrivite pentru aceasta vara, pe care le gasesti pe site-ul Liloo.ro, la preturi accesibile:

1. Pentru fetite – Body cu capse laterale cu maneca scurta de culoare roz cu imprimeu cu pisicuta – 12,48 Lei

Din gama de hainute pentru bebelusi a unei fetite cochete nu poate sa lipseasca un body cu maneca scurta si cu imprimeu cu pisicuta, de culoare roz. Potrivit atat pentru primavara, cat si pentru vara, acest tip de body este deosebit de confortabil, de moale si de pufos, oferindu-i micutei tale tot confortul si sustinerea pentru scutec de care are nevoie.

Confectionat din bumbac de calitate superioara, acest model de body ii lasa pielea sa respire si combate transpiratia excesiva. Mai mult, are si un imprimeu dragut, realizat prin serigrafie cu vopsea ecologica pe baza de apa, care nu iese la spalat.

2. Pentru baietei – Body cu capse laterale de culoare azur cu imprimeu cu pestisor – 13,99 Lei

Modelul de body pentru bebe cu maneca scurta de culoare azur este potrivit pentru anotimpul cald, deoarece ii confera micutului tau tot confortul de care are nevoie. Bumbacul natural de calitate din care este realizat acest model lasa pielea sa respire si combate transpiratia excesiva.

De asemenea, este foarte usor de imbracat sau de dat jos, datorita sistemului de inchidere cu capse laterale plastifiate. In productia de haine pentru bebelusi de la Liloo se folosesc doar capse plastifiate, deoarece protejeaza pielea micutului prin faptul ca nu contin metale grele, nichel sau azoderivati care pot provoca alergii.

3. Unisex – Salopeta cu maneca scurta si cu pantaloni scurti de culoare alba cu imprimeu cu puisor – 19,99 Lei

Acest tip de haine pentru bebelusi cu imprimeu hazliu sunt destinate atat baieteilor, cat si fetitelor. Datorita confortului oferit de croiul lejer si de bumbacul moale si pufos cusut cu grija din care sunt confectionate, acestea sunt potrivite pentru zilele si noptile de primavara si vara.

De asemenea, materialul 100% natural lasa pielea sa respire, prevenind astfel reactiile alergice, iritatiile sau transpiratia excesiva. De aceea, aceste haine pentru bebelusi sunt excelente pentru a fi purtate atat la plimbare, cat si in casa, pe post de pijama, deoarece le ofera celor mici tot confortul termic de care au nevoie, mai ales in primele luni de viata.

Intra pe site-ul Liloo pentru a vedea varietatea de haine pentru bebelusi disponibila si suntem siguri ca vei gasi tot ceea ce cauti, iar copilasul tau va fi foarte incantat de alegerea facuta! Mai mult decat atat, toate comenzile care depasesc valoarea de 100 de Lei, beneficiaza de transport gratuit prin Posta Romana, iar la cumparaturi de peste 200 de Lei, ai parte de transport gratuit prin curier rapid.