Ilie Năstase se oferă să plătească amenda pentru afişe

Anela Freer, directorul Trofeului „Ilie Năstase”, turneu ITF cu premii de 15.000 de dolari care se dispută în aceste zile la Arad, a povestit, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută sâmbătă la baza Activ, că a primit o amendă în valoare de 1.000 de lei pentru că a lipit afişe cu turneul în staţiile de tramvai din centrul municipiului. „În fiecare an am făcut acest lucru, dar nu au fost probleme. Mi s-ar fi părut normal să primesc un avertisment în condiţiile în care nu am ştiut de existenţa unei hotărâri care să interzică acest lucru, mai ales că nu mi-am făcut reclamă mie, ci unui eveniment cu care Aradul ar trebui să se mândrească”, a spus Anela Freer. În stilu-i caracteristic, Ilie Năstase, prezent şi el la conferinţă, s-a oferit să plătească amenda sau să meargă cu câteva afişe în mână în faţa sediului autorităţii care a emis amenda, întrebându-se dacă Aradul are chiar aşa multe evenimente.

Turneu de 25.000 de dolari?

La întâlnirea cu presa a patricipat şi un reprezentant al Fundaţiei Alber, care s-a arătat încrezător în continuarea proiectului început în această vară, de susţinerea a turneului arădean de tenis feminin. „Avem promisiuni că de anul viitor premiile vor creşte la 25.000 de dolari, în condiţiile în care punctele WTA nu se vor mai acorda la turnele cu premii de 15.000 de dolari. Sperăm să avem şi sprijinul autorităţilor”, a spus Freer.