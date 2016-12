Impozitele şi taxele locale pe 2017, astăzi la vot!

Taxe şi impozite locale neschimbate faţă de acest an pentru anul care va veni. Aceasta este propunerea Primăriei Arad, propunere care se va regăsi pe masa de vot a aleşilor locali marţi, cu începere de la ora 10.00. Proiectul privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017 nu prevede decât foarte puţine modificări faţă de hotărârea din acest an pe tema dărilor, iar modificările cu pricina sunt mai mult formale. Per total, în cuprinsul proiectului de hotărâre se regăsesc doar şase modificări, care nu fac referire la creşteri sau scăderi de cuantumuri de taxe sau impozite ci, potrivit celor declarate de purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Corina Drăgici, la corelarea prevederilor proiectului propus spre vot cu cele ale legilor în vigoare.

Chiar şi în primul articol al proiectului se face precizarea că „Impozitele şi taxele locale, cuantumul acestora, precum și facilitățile acordate la plata impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2017 sunt cele prevăzute în Hotărârea nr.351/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, actualizată, cu următoarele modificări și completări”, modificări fără importanţă majoră pentru buzunarul contribuabilului.

Păstrarea dărilor din acest an nu va însemna că proiectul va trece fără scandal de votul aleşilor municipali, în condiţiile în care Opoziţia s-a arătat nemulţumită şi de taxele din 2016. E posibil să avem parte de scandal politic chiar şi dacă alegerile au trecut, în condiţiile în care dările sunt sursă principală de venit pentru Putere şi de populism pentru Opoziţie.