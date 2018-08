Încearcă să-i adoarmă pe utişti!

Conştient că e greu să-i „resusciteze” peste noapte pe polişti, Ştefan Nanu încearcă să-i adoarmă pe cei de la UTA.

„Mai sunt multe probleme de rezolvat, sper ca pe viitor să se rezolve. Nu putem să promovăm, să fim serioși, obiectivul e menținerea în liga a doua. Aş mai avea nevoie de un fundaş dreapta, un mijlocaş stânga, de doi mijlocaşi centrali. Sper să pot să joc sistemul pe care mi-l doresc. Jucătorii au corespuns foarte bine la antrenamente, am numai cuvinte de laudă. Am încredere în ei că putem să câştigăm acest joc şi încercăm să facem tot posibilul să ieşim cu victorie. De partea cealaltă, UTA are ca obiectiv promovarea, este o echipă experimentată, are un antrenor cu experienţă, care cunoaşte bine bucătăria acestui club.” a spus Nanu.