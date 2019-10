Întâlniri la nivel înalt a europarlamentarului Vlad Botoș

ARAD. Vlad Botoș, europarlamentar al USR-PLUS, s-a întâlnit în această săptămână cu reprezentanți de vârf ai organismelor financiare internaționale, în cadrul unei reuniuni de grup Renew Europe. Marți și miercuri au avut loc la Frankfurt întâlniri ale europarlamentarilor Renew Europe, la care au participat domnii Yves Mersch – vicepreședinte al Băncii Centrale Europene, precum și Werner Hoyer – Președintele Băncii Europene de Investiții

Vlad Botoș, președinte USR Arad, a punctat: „Am avut marți, alături de colegii mei, europarlamentari din grupul politic Renew Europe, printre care Nicola Beer – vicepreședinte a Parlamentului European și Clotilde Armand, o vizită de lucru la sediul Băncii Central Europene la invitația domnului Yves Mersch – vicepreședinte BCE.

Domnul Mersch a fost guvernator a Băncii Centrale din Luxembourg timp de 14 ani și ne-a explicat rolul, obiectivele Băncii Central Europene dar mai ales am discutat concret despre cum putem coopera împreună, toate instituțiile europene: Parlament, Comisie, Consiliu și Banca Central Europeană cu și pentru cetățenii europeni.

Am avut bucuria să auzim de la domnul Mersch, care mi-a răspuns în plen, că susține integrarea României în zona euro, iar convingerea lui este că acest lucru întărește Uniunea Europeană.

Miercuri am avut plăcerea de a-l avea invitat pe domnul Werner Hoyer – Președintele Băncii Europene de Investiții. Am constatat că domnul Hoyer este un om foarte direct și dispus să ajute. Am fost impresionat de cât de bine cunoaște domnia sa realitățile din România.

Suntem deciși să comunicăm factorilor de decizie europeni care sunt nevoile României, să căutăm alături de aceștia soluții pentru dezvoltare. Finanțarea europeană poate fi decisivă pentru ca țara noastră să recupereze decalajele față de vestul continentului și vom acționa pentru îmbunătățirea sa.”