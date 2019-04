Înţelegerile pe preţuri, în vizorul Concurenţei

Reglementările din domeniul concurenţei sunt dezbătute la Arad timp de două zile, cu responsabili ai autorităţilor locale şi reprezentanţi de companii din tot vestul ţării. În Palatul Administrativ au avut loc discuţii intense, marţi, care vor continua miercuri, fiind prezentate aspecte concrete ale politicii concurenţei şi condiţiile în care pot fi accesate ajutoarele de stat sau fondurile europene.

Este pentru prima dată când are loc o astfel de întâlnire la Arad, care nu sunt foarte dese nici în ţară, ci doar o dată la câţiva ani, după cum a spus chiar preşedintele Consiliului Concurenţei (CC), Bogdan Chiriţoiu.

„Ne bucură o astfel de iniţiativă, ideea de a vă întâlni cu toţi reprezentanţii comunităţilor locale, pentru a discuta probleme cu care aceştia se confruntă. În decurs de câteva luni am avut la Arad vizitele mai multor miniştri şi secretari de stat care au preluat din judeţ toate problemele, pentru a le rezolva cât mai bine”, a transmis prefectul judeţului, Florentina Horgea.

Înţelegeri ilegale pe preţuri

Una dintre cele mai mari provocări ale Consiliului Concurenţei este să stopeze înţelegerile între companii în stabilirea preţurilor produselor pentru consumatori. Această practică des întâlnită atrage şi cele mai multe sancţiuni aplicate de instituţie.

„Cea mai frecventă eroare pe care o fac firmele mici şi medii este faptul că încearcă să controleze preţul de revânzare. Fie producătorul, preţul pe care îl practică distribuitorul, fie distribuitorul să controleze preţul pe care îl practică vânzătorul, magazinul. Asta e ilegal, pentru că scopul legii este ca preţurile să fie cât mai mici. Deci dacă cineva vrea să vândă o marfă mai ieftin, trebuie lăsat să facă acest lucru. Pentru genul acesta de contracte aplicăm noi foarte des amenzi, pentru că cel care vinde marfa vrea să impună preţul la care poate fi revândută mai departe”, a declarat, la Arad, preşedintele CC, Bogdan Chiriţoiu.

Anchetă parlamentară

În timp ce Consiliul Concurenţei este cu ochii pe preţuri, o comisie parlamentară anchetează activitatea instituţiei. În februarie, Parlamentul a înfiinţat o comisie de anchetă privind o investigaţie derulată de CC în perioada 2008-2013 pe tema ROBOR. Se suspectează că băncile s-au înţeles între ele pentru a stabili cotaţii ROBOR ridicate, iar CC a acoperit acest fapt.

Cu privire la anchetă, Bogdan Chiriţoiu a declarat că „un paralelism faţă de instanţe nu ar fi în regulă”.

„Este foarte OK ca Parlamentul să pună întrebări, să se documenteze, să caute soluţii prin care să vadă cum poate îmbunătăţi funcţionarea cadrului legal. Nu e nimic rău în asta, deşi cadrul legal de concurenţă e un cadru european, funcţionează de zeci de ani în ţările dezvoltate, membrii fondatori ai Uniunii Europene. România a avut un beneficiu, a putut să preia uşor, prin integrare, regulile de concurenţă (…) Dacă ajungem însă să creăm un paralelism faţă de instanţe, asta nu ar fi în regulă. Deciziile noastre, în baza legii naţionale şi europene, se află sub controlul instanţelor de judecată. Dacă cineva nu e mulţumit de ce am decis noi, se adresează Curţii de Apel”, a declarat Chiriţoiu.

Săptămâna trecută, şi Comisia Europeană a exprimat îngrijorări cu privire la ancheta parlamentară, arătând că ar putea afecta independenţa Consiliului Concurenţei.

Refinanţarea creditelor

O altă problemă ridicată la Arad a fost cea cu privire la contractele de creditare învechite ale unor bănci şi modul în care clienţii pot migra către instituţii bancare ce oferă condiţii mai bune.

„Ne dorim să facilităm refinanţarea, ca să fie o concurenţă. E important ca oamenii să nu fie ţinuţi prizonieri. Dacă ai intrat într-un contract şi îţi dai seama că nu e foarte bun, au apărut contracte mai bune în piaţă între timp, trebuie să facem să fie cât mai uşor să te muţi de pe contractul mai prost pe contractul mai nou şi mai bun. Acesta a fost şi rostul pentru care am eliminat comisionul de rambursare anticipată, să nu te ţină banca prizonier, să nu fii pedepsit atunci când vrei să te muţi la altă bancă (…) Vom relua subiectul şi ne vom reitera recomandările pe care le-am făcut Guvernului şi Parlamentului pentru a facilita refinanţările”, a declarat preşedintele CC.

Bogdan Chiriţoiu a adăugat: „Dacă nu putem aplica regulile noi, modul nou de calcul al dobânzilor, nu le putem aplica creditelor în derulare, atunci hai să facem să fie mai uşor pentru oameni să se mute de pe creditele astea vechi pe creditele noi, dacă ele se dovedesc mai avantajoase”.