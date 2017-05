INTERVIU JA. Cosmin Precup, candidat USR la Primăria Almaş: „Nepăsarea şi comoditatea au generat sărăcie”

1. JURNAL ARĂDEAN. Domnule Precup, sunteţi un antreprenor de succes, de ce aţi ales să vă implicaţi în lumea politică?

COSMIN PRECUP. Deşi sunt tânăr, am ajuns la o vârstă în care nu mai pot sta pe margine, să asist la lipsa de profesionalism din administraţia publică. Ani de-a rândul am aşteptat performanţă de la unii şi alţii, iar aceştia doar mi-au înşelat încrederea odată ce au ajuns în vârf. Mulţi dintre vecinii şi prietenii mei cred la fel. Eu sunt născut şi crescut în Almaş, am fost şi la bine şi la rău în sat, nu am de gând să părăsesc Almaşul şi poate de aceea sunt preocupat de ce se va întâmpla în viitor.

2. De ce tocmai în USR? Ce v-a atras către acest partid fără experienţă în zona rurală?

COSMIN PRECUP. Cred că nepăsarea şi comoditatea oamenilor, în special ale celor cu funcţii publice, au generat sărăcie pentru mulţi. Hoţia s-a perpetuat , prea puţini fiind traşi la răspundere, iar asta nu poate decât să îndepărteze oamenii de administraţie. Partidele clasice au dat dovada limitelor morale şi practice. Chiar dacă vin cu feţe noi, se păstrează nepotismul şi practicile vechi. Ca mine sunt mulţi, sătui de metehnele care recent au adus numeroase condamnări penale. USR m-a atras pentru că am văzut acolo oameni hotărâţi să facă o schimbare adevărată în politică. Vin cu principii din zona privată şi le aplică în zona politică. USR a fost alegerea normală, pentru că este o mişcare nouă, care doreşte oprirea jafului şi doreşte să modernizeze ţara. Asta vreau şi eu pentru Almaş.

3. Ce planuri concrete aveţi pentru comună?

COSMIN PRECUP. Mi-ar plăcea ca Almaşul să ajungă un punct de reper al judeţului. Adică să fie pe primul loc într-un domeniu, cum este apicultura de exemplu. Pentru asta e nevoie de o administraţie profesionistă, care să nu risipească puţinele fondurile disponibile. Apoi, trebuie suplimentat bugetul cu fonduri europene, pentru canalizare, pentru trotuare şi grupuri sanitare la şcoli şi grădiniţe, dispensar. Mă gândesc şi la capele atât de necesare în cimitire, care pot fi construite în cel mai scurt timp.

4. Cum credeţi că veţi reuşi să faceţi aceste lucruri?

COSMIN PRECUP. Putem să transformăm în realitate aceste idei dacă există responsabilitate. Aici mă refer şi la locuitorii din Almaş, care au fost înşelaţi de cei pe care i-au mandatat să se ocupe de destinele comunei. Oamenii trebuie să cântărească mai mult atunci când aleg. Trebuie să se gândească la caracterul acelei persoane şi dacă nu o să-şi încalce cuvântul, ca să lucreze în interesul propriu, nu al comunităţii. Nu oamenii sunt datori faţă de conducători, ci invers, cei care conduc sunt în slujba cetăţenilor. Eu în asta cred şi după acest principiu mă ghidez. Aşadar, prin responsabilitate putem să facem ce am propus, iar apoi prin parteneriat. Eu vreau să ajut comunitatea şi asta se poate face pe termen lung prin încredere şi asociere. Un exemplu este domeniul apiculturii, unde administraţia poate să faciliteze exportul direct, prin construirea unor relaţii economice cu alte zone din judeţ, din ţară şi din străinătate. Nu în ultimul rând, trebuie să avem curaj, să invităm oameni specializaţi să ne ajute la proiecte , pentru a reuşi să facem Almaşul un punct de reper al judeţului Arad.

„Oamenii trebuie să cântărească mai mult atunci când aleg” Cosmin Precup