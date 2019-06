Interviu JA cu Marin Lupaș despre PRO România, Consiliul Local și UTA

Jurnal Arădean: Având în vedere că ați fost implicat în campania pentru Parlamentul European, ce credeți că spun rezultatele ultimelor alegeri, mai ales despre Arad dar și PRO România unde sunteți coordonator pe municipiu?

Marin Lupaș: Aș vrea să mulțumesc arădenilor care au acordat încredere acestui nou proiect politic denumit PRO România! După 26 mai este evident că arădenilor le pasă, participarea numeroasă la vot arătând că implicarea cât mai multor oameni în politică poate duce la o schimbare. În plus, ura acumulată în tot acest timp față de un om are în sfârșit o supapă. Uitându-mă la peisajul politic, mi se pare normal ca USR să fi obținut un rezultat mare, pentru că sunt ceva nou dar în același timp fără experiență, ceea ce cred că îi va trage în jos pe viitor, oricât de mult vor evita să își asume responsabilități guvernamentale. Cealaltă surpriză plăcută este PRO România, chiar dacă unii nu vor să accepte realitatea. Așa cum am spus imediat după aflarea rezultatelor, pentru proiectul în care sunt implicat de doar câteva luni este loc de creștere. Ce pot să adaug este că noi vom ține aici la Arad să fim un partid vertical, să venim cu proiecte și în general să fim PRO, nu contra!

J.A.: Votul pentru prelungirea concesiunii RECONS asupra Ștrandului dar mai ales comentariul dumneavoastră de după în mediul virtual a strâns reacții dure în mediul virtual, în special din partea lui Gheorghe Falcă. De ce credeți că s-a întâmplat asta?

M.L.: Gheorghe Falcă nu este în situaţia altor primari de mari municipii, care au plecat în alte funcţii după ce au lăsat în urma lor foarte multe lucruri pozitive pentru oraşele lor. La Arad, primarul Falcă a lăsat multe lucruri nerezolvate… Apoi, eu nu am comentat starea actuală a Ștrandului. Ci faptul că în 2014 s-a votat în unanimitate în Consiliu un amendament, îl găsiți în actele oficiale, prin care aprobam concesionarea către RECONS cu condiția să se facă o evaluare privind modul în care a fost administrat Ștrandul la finalul perioadei. Primăria a venit acum cu o prelungire și fără vreo evaluare! Iar niciun consilier, în special niciunul din PSD, nu a avut vreo obiecție să se ignore o prevedere dintr-o hotărâre de Consiliu. Eu am fost singurul care s-a abținut de la vot. Mă declar totuşi optimist pentru că această concesiune va ține doar până în iunie 2020, când putem spera la o nouă viziune la Primărie şi la un nou mod de a face administrație în Arad.

J.A.: Dacă tot vorbim despre administrație, ați arătat de mai multe ori că încă sunteți preocupat de ce se întâmplă la UTA, clubul unde ați fost multă vreme într-o poziție de responsabilitate și în mandatul căruia a avut loc ultima promovare în teren…

M.L.: Nici nu se poate altfel, după atâția ani de implicare cu trup și suflet în acel proiect. De aceea mă simt dator să ofer sfaturi, mai ales acum când arădenii au așteptări mai mari de la UTA. După cum știți, lotul se reunește în curând așa că acum este momentul ca cei din conducerea clubului să-și asume răspunderea enormă de a duce UTA acolo unde îi este locul, adică în prima ligă! Administrația locală a atribuit sume considerabile din bugetul public, sper ca în toamnă să se dea în folosință și stadionul mult întârziat. Da, s-a adus un antrenor nou, se vorbește de câțiva jucători noi la lot, dar conducerea clubului nu trebuie să facă greșelile de acum doi ani. Sper ca anul viitor pe vremea aceasta echipa-fanion a Aradului să sărbătorească promovarea. Iar arădenii să se bucure și de o nouă schimbare la față a orașului.