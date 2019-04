Ionel Ciupe: „Istoria Aradului a fost uitată, din nou, din buget”

Arad. Odată cu studierea şi votarea bugetului Municipiului Arad, consilierul local Ionel Ciupe a remarcat, încă o dată, cu tristeţe, că Teatrul Vechi nu se regăseşte printre investiţiile Aradului nici în acest an. Ce spune alesul pe temă?

„Salvarea acestuia sau, mai exact, salvarea unei părţi atât de importante din istoria arădeană e din nou uitată de executivul municipal. În mandatul trecut, în calitate de consilier local, am propus, prin intermediul unui proiect de hotărâre, începerea procedurilor pentru cumpărarea acestei clădiri simbol, până când mai avem ce cumpăra. Din păcate, în pofida garanţiilor care mi-au fost date, legate de intenţia clară a Primăriei de a cumpăra acest imobil de la proprietarul ei, niciun pas nu a fost făcut în acest sens. Din păcate, nici în bugetul din acest an nu se regăseşte această intenţie de a salva unul dintre cele mai valoroase monumente istorice ale Aradului. Nu am văzut să fie prevăzută nicio sumă de bani pentru achiziţionarea Teatrului Vechi. Nimic nu poate fi mai trist decât să nu decizi să salvezi o astfel de clădire, să nu o incluzi în patrimoniul istoric al Aradului şi în circuitul turistic, să nu te mândreşti cu istoria acestui imobil”.

Ionel Ciupe mai spune că „sunt lipsite de interes, pentru început, sumele cerute de proprietar pentru acest monument istoric (care, sunt convins, sunt mult mai mici decât cele vehiculate de autorități), sau orgoliile, și ele vehiculate, care au îndepărtat autoritățile de această clădire. În faţa istoriei, nu avem dreptul decât să ne plecăm capul şi să o conservăm. După vorbele, multe, prea multe, care s-au spus pe tema istoriei cu care Aradul se mândreşte, oficialităţile locale au uitat să treacă la fapte. Exact în cel mai important domeniu pentru frumusețea Aradului și orgoliul arădenilor. Dacă nu salvăm cel mai vechi teatru din țară, clădire al cărei prag a fost trecut de însuși poetul Mihai Eminescu, atunci ce decidem să salvăm?”

Un nou proiect pentru cumpărarea teatrului

În final, Ionel Ciupe precizează faptul că „mă văd nevoit să gândesc un nou proiect de hotărâre în care să propun fără echivoc cumpărarea Teatrului Vechi. Ca arădean, nu pot lăsa această clădire să moară. Speranța mea este că acum, când am văzut reacţiile atât de prompte şi intervenţiile atât de generoase ale francezilor şi nu numai pe tema salvării şi reconstrucţiei Catedralei Notre Dame din Paris, acest imbold de salvare a istoriei, acest act de normalitate aș putea spune, ne va cuprinde şi pe noi, arădenii, de la autorităţi la oameni de afaceri şi simpli arădeni. Tot ce va urma după, negocierile de cumpărare (care nu cred să fie grele, în condiţiile în care proprietarul vrea să vândă, mai ales acum, când duce în spate şi povara supraimpozitării clădirii), evaluările, birocraţia, deciziile de reabilitare, alocarea de fonduri etc. sunt doar paşii fireşti, fie ei mulţi, puţini, greoi, care trebuie făcuţi pentru a salva unul dintre cele mai de seamă monumente istorice ale oraşului, primul edificiu de teatru permanent de pe teritoriul României, Casa Hirschl”.