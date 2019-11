„Leoaicele” dau vina pe arbitraj

Antrenorul arădencelor Florin Bugar dă vina pe arbitraj: „Nu meritam să pierdem acest meci, am jucat de la egal la egal cu o formație valoroasă, cu 10 jucătoare la loturile naționale. Am făcut cel mai bun meci al nostru din acest sezon, am făcut pași în față și asta îmi dă speranțe pentru ceea ce urmează. Nu îmi place să dau vina pe arbitraj, dar am avut un gol valabil anulat, iar gazdele au primit un penalty inexistent. Am cerut filmarea jocului, o să vedem dacă vom acționa mai departe”.