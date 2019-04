Madonna a confirmat titlul noului său album, “Madame X”

Madonna a confirmat titlul celui de-al 14-lea material de studio printr-un videoclip publicat pe rețeaua de socializare online Instagram. “Am decis să îmi intitulez albumul «Madame X»… Madame X este un agent secret care călătorește în jurul lumii, își schimbă identitățile, luptă pentru libertate, aduce lumină în locuri întunecate. Ea este un instructor de cha cha, un profesor, un șef de stat, o menajeră, un călăreț, un deținut, o studentă, o călugăriță, o cântăreață de cabaret, o sfântă, o prostituată”, a afirmat cântăreața.

Anunțul a venit după ce, în ultimele două săptămâni, Madonna a publicat pe rețelele de socializare online o imagine cu litera “X” scrisă în roșu, pe fundal negru.

Artista americană a confirmat că lucrează la un nou album în octombrie 2018. Acesta este primul lansat după cel din 2015, “Rebel Heart”. Noul album va fi promovat printr-un turneu, primul după trei ani de pauză.

Madonna va susține un recital în finala ediției de anul acesta a concursului muzical Eurovision, care va avea loc pe 18 mai, la Tel Aviv, în Israel. Recitalul ei a fost confirmat de reprezentanții companiei Live Nation Israel, care au afirmat că artista va cânta două piese, inclusiv una de pe viitorul ei material de studio.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi “Queen of Pop (regina muzicii pop)”, Madonna, în vârstă de 60 de ani, este şi cel mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.