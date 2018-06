Marian Costea, team-manager la UTA

Numire surpriză la UTA! Deși Marius Stan a plecat de la Arad, partenerul său, Marian Costea a rămas în oraș și a spus că va sprijini clubul UTA. Conducerea clubului a cântărit câteva zile propunerea lui Costea și – până la urmă – l-a numit în funcția de team-manager.

Se va ocupa de prima echipă

Marian Costea caută de câteva zile jucători, unii au ajuns, alţii vor veni.

„Eu răspund de jucători și antrenori, de tot ce însemnă prima echipă. Am o listă cu jucători, unii care vor veni în probe, alţii, pe care îi dorim, precum portarul Stoian, de la juventus Bucureşti. Lotul care îl formăm ne va ajuta să fim în primele locuri, pentru că scopul nostru e să ne batem la locurile 1-5. Am câţiva oameni cu resurse, din România, şi din străinătate, dar vreau neaparat să mă întâlnesc şi cu oamenii de afaceri arădeni, potenţi financiar, deoarece UTA trebuie să fie sprijinită de oamenii pe care îi are în oraş. Când spui Arad, spui UTA! Îmi doresc să continuăm cu Ionuţ Popa pe banca tehnică, să vedem dacă el va fi de acord” – ne-a declarat Marian Costea.

La reunirea lotului, care va avea loc în această după-amiază, vom afla mai multe despre ceea ce se pregăteşte la UTA.