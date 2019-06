NASA caută forme de viaţă pe Titan, satelitul lui Saturn

Titan este singurul corp celest din Calea Lactee, în afară de Terra, care are la suprafaţa sa râuri, lacuri şi mări în stare lichidă, deşi acestea conţin metan şi etan, nu apă.

Vehiculul Dragonfly va explora diverse medii de pe Titan, de la dune organice la cratere unde, timp de zeci de mii de ani, au existat apă în stare lichidă şi materii organice necesare formelor de viaţă, a indicat NASA într-un comunicat.

Reprezentanţii NASA speră că vehiculul va parcurge o distanţă de peste 175 de kilometri la suprafaţa lui Titan.

Titan este situat la aproximativ 1,4 miliarde de kilometri de Soare, iar temperaturile de la suprafaţă sunt de circa -179 de grade Celsius.

Sursa: Mediafax

